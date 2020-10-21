«Сначала изнасиловал, потом задушил»: Названо имя предполагаемого убийцы Маши Ложкаревой, пропавшей два года назад

«Сначала изнасиловал, потом убил»: Названо имя убийцы Маши Ложкаревой Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области завершилось расследование одного из самых громких преступлений последних лет – убийство 13-летней Маши Ложкаревой. Сегодня следователи назвали имя предполагаемого убийцы.

Напомним, девочка исчезла летом 2018 года. Она уехала кататься на велосипеде дачном поселке «Борок» Кстовского района и пропала. На поиски ребенка была поднята почти вся область – полиция, волонтеры, спасатели. Во время поисков неоднократно прочесывались все ближайшие леса, исследовались болота. Но все было тщетно. Поиски девочки не дали никаких результатов.

На поиски ребенка была поднята почти вся область Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Еще летом 2018 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В ходе расследования было допрошено больше тысячи местных жителей из близлежащих населенных пунктов. На причастность к совершению этого преступления следователями проверялось множество людей. В итоге был сформирован список подозреваемых, в отношении которых проводились следственные действия.

Наконец в феврале 2020 года в региональном СУ СКР подтвердили – предполагаемый убийца Маши Ложкаревой найден. И вот сегодня было названо его имя. Им оказался 44-летний Дмитрий Синицын, недавно освободившийся из тюрьмы.

Поисковики прочесали сотни километров. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- По версии следствия, вечером 1 августа 2018 года возле деревни Борок Кстовского района он напал на 13-летнюю девочку, проезжавшую по обочине дороги на велосипеде, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Силой он затащил ее в безлюдное место, где изнасиловал. Осознавая, что она может сообщить о случившемся в правоохранительные органы, он задушил ребенка. После этого он спрятал тело в неустановленном месте на территории Кстовского района и скрылся с места преступления.

Сейчас в отношении него возбуждено сразу два уголовных дела – «Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По обеим этим статьям ему грозит пожизненное заключение. Уже известно, что он освободился из тюрьмы только за полтора месяца до убийства Маши Ложкаревой. Ранее он также был судим за изнасилование ребенка.

- Расследование этого уголовного дела уже завершено и передано в суд, - рассказали в региональном СУ СКР. – Сам обвиняемый свою вину не признал и давать показания отказался.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" приносит соболезнования родным и близким погибшей девочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Проведены сотни генетических исследований": Поиски Маши Ложкаревой продолжаются.

"Комсомолка" узнала, что выяснили следователи во время поисков (подробнее)

Как сквозь землю провалилась: пропавшую 13-летнюю Машу Ложкареву ищут уже полгода.

«Комсомолка» узнала, есть ли шансы найти пропавшую девочку (подробнее)

На фотографиях разыскиваемого мужчины нижегородцы увидели велосипед пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой (подробнее)

Нашелся свидетель, который, возможно, видел 13-летнюю Машу Ложкареву в день ее исчезновения. И у него есть видео (подробнее)