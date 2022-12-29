Запуск фуникулера и строительство IT-кампуса: Шесть самых ожидаемых событий в Нижнем Новгороде в 2023 году

Названы самые ожидаемые события в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Совсем скоро мы шагнем в новый 2023 год, который будет насыщен новыми событиями и свершениями. Что ждать нижегородцам от будущего года? Рассказываем о самых заметных событиях и проектах, которые будут реализованы в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Открытие «Школы 800»

Строительство инновационного образовательного центра «Школа 800» в микрорайоне Верхние Печеры шло более двух лет. Учреждение должны были открыть к 800-летию Нижнего Новгорода, однако сроки сдачи неоднократно переносили, и лишь в конце ноября 2022 года губернатор Глеб Никитин во время прямой линии объявил, что строительство «Школы 800» в Верхних Печерах завершено. В начале декабря объект успешно прошел приемку, и сейчас идет процесс лицензирования. Планируется, что уже в конце февраля школа распахнет свои двери для учеников.

- Само обучение запланировано на начало третьего триместра, с 27 февраля. Соответственно в январе будет объявлен порядок зачисления и отбора учеников в Школу, - сказал Глеб Никитин.

Школа 800 откроет свои двери в феврале. Фото: Юлия Горшкова

«Школа 800» должна стать ресурсным центром для педагогов всего региона. Здесь уже собираются новейшие практики обучения, воспитания и социализации. Также в школе будут все виды профилей - от технических до гуманитарных, что позволит детям постепенно найти себя в будущей профессии. Обучение в «Школе 800» будет бесплатным. Возможность там учиться получат школьники со всего города.

Корпус «Школы 800» в Верхних Печерах – это необычное здание полукруглой формы, построенное по авторскому архитектурному проекту.

—Здесь два пятиэтажных корпуса, просторный светлый атриум, уникальный для российских школ, широкие просторные коридоры, очень светлые классы, невероятное количество мастерских, масса учебных возможностей, — отметил директор «Школы 800» Марк Сартан.

Однако проект «Школа 800» - это не только здание в Верхних Печерах. Он также включает в себя центр дополнительного образования на Бору и еще две школы в Нижнем Новгороде – в Сормовском и Автозаводском районах. Однако эти корпуса пока не готовы.

Начало строительства ИТ-кампуса

Еще один крупный проект в сфере образования, старт которому будет дан в 2023 году, - строительство межвузовского IT-кампуса мирового уровня. Осенью началось его проектирование.

Новый межвузовский кампус в Нижнем Новгороде должен стать центром подготовки ИТ-кадров мирового уровня. Он будет состоять из двух крупных площадок: у метромоста и на проспекте Гагарина в районе ННГУ. Ежегодно IT-кампус будет выпускать 1500 специалистов высокого класса. В общей сложности здесь будет создано семь тысяч учебных мест и 5400 мест для проживания.

ИТ-кампус в Нижнем Новгороде начнут строить в 2023 году. Фото: Кирилл Мартынов

- Необходимо не только дать им [специалистам] образование, но и создавать такие условия, чтобы они оставались жить и работать в нашем регионе. Будущий ИТ-кампус - это создание самых передовых лабораторий для развития науки и технологий, комфортные и удобные лектории, доступное жилье, современные общественные пространства для отдыха и жизни, - подчеркнул Глеб Никитин.

Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей, из которых 19,3 млрд рублей – средства федерального гранта. Строительство начнется в 2023 году. Планируется, что первый комплекс ИТ-кампуса - коливинг на 1500 мест – будет введен в эксплуатацию в 2024 году, остальные – до конца 2025 года, после чего в течение 27 лет концессионер будет обслуживать новые площади. Общая площадь создаваемых объектов превысит 204 тысяч квадратных метров.

Нижегородскому IT-кампусу будет присвоено имя выдающегося нижегородского математика, основателя первого в СССР факультета вычислительной математики и кибернетики в Горьковском университете Юрия Исааковича Неймарка.

ЦИПР

С 31 мая по 2 июня 2023 года в Нижнем Новгороде пройдет VIII ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России». ЦИПР является одним из ключевых мероприятий в области цифровой экономики в России и традиционно собирает тысячи представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития цифровых технологий в современных условиях.

- Главная цифровая конференция страны пройдет в Нижнем уже в четвертый раз. Это признание уровня наших ИТ-специалистов, статуса нашего региона как одного из ИТ-центров России. «ЦИПР» – отличная площадка для обмена мнениями и выработки решений. Уверен, что одним из ключевых вопросов конференции будет именно поддержка отрасли, привлечение специалистов в эту сферу, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как и в прошлые годы, местом проведения конференции станет Нижегородская ярмарка.

Благоустройство Автозаводского парка

Любимый многими нижегородцами парк культуры и отдыха, расположенный в самом сердце Автозаводского района, в ближайшем будущем ждет масштабная реновация. Работы начнутся уже в 2023 году – по словам директора МП «Автозаводский парк» Сергея Рябинина, в следующем году планируется начать ремонт асфальтовых дорожек, состояние которых сегодня оставляет желать лучшего. В планах у администрации благоустройство дендросада и территорий парковых озер. Кроме того, будет пересмотрено расположение кафе, которые сейчас сосредоточены в основном у центрального входа.

Проект масштабного благоустройства Автозаводского парка разрабатывается совместно с Группой «ГАЗ».

- Конечно же, хотелось бы сделать Автозаводский парк на уровне не ниже «Швейцарии», потому что его посещает не меньшее количество людей. Сейчас идет стадия разработки проекта благоустройства, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Также недавно стало известно, что в Автозаводском парке планируется воссоздать сгоревший кинотеатр «Родина», который снесли в 2013 году. На эти цели будет направлено более 174 млн рублей.

Запуск фуникулера

Еще одна серьезная стройка, которая длится не один год, находится прямо в нижегородском кремле. Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о фуникулёре. Он был построен в конце 19 века к Всероссийской промышленной и художественной выставке, однако через три десятка лет его забросили, и он пришел в запустение. В наше время его неоднократно хотели восстановить, но дальше планов дело не шло, пока в 2019 году не были проведены археологические раскопки и ученые не нашли часть водонапорной башни фуникулера. Тогда же было принято решение полностью его восстановить. Планировалось, что туристический объект соединит улицу Рождественскую и кремль к 800-летию Нижнего Новгорода, однако этого не произошло. Работы осложнялись некоторыми расхождениями в документации, необходимостью проведения противооползневых мероприятий, а также большой крутизной склона, из-за чего многое приходилось делать буквально вручную.

Фуникулер строят в нижегородском кремле уже не первый год. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Первоначально были проведены противооползневые работы и выполнена инженерная защита, прежде чем приступить к прокладке наклонного хода, - рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга. - Большое внимание мы уделяли и проходке тоннеля под кремлевской стеной. Для укрепления участка стены от Северной до Часовой башни было пробурено и инъектировано специальным раствором 8150 отверстий. Это все нужно, чтобы сохранить кремлевскую стену.

Верхняя станция будущего фуникулера готова на 95%, нижняя – на 70%. Тоннель под кремлевской стеной уже пройден и забетонирован. По данным подрядчиков, полностью завершить строительство фуникулера планируется к концу 2022 года. А уже весной планируется открыть его для посетителей.

Фестивали

Уже который год в летнее время Нижний Новгород превращается в место проведения всевозможных фестивалей с насыщенной программой. 2023-й не станет исключением. Фестиваль «Столица закатов», который так полюбился нижегородцам и гостям города, пройдет и в следующем году – на его проведение Ростуризм выделит 40 миллионов рублей.

- Нижегородская область ярко заявила о себе еще в год своего 800-летия, - напомнила заместитель главы Ростуризма Евгения Чухнова. – Одним из самых ярких мероприятий стал фестиваль «Столица закатов». Он стал популярным и в событийной программе на 2022 год. Уверена, что фестиваль продолжит удивлять зрителей и в следующем году.

Фестиваль "Да, шеф!" полюбился нижегородцам и гостям города. Фото: тг-канал Юрия Шалабаева

Кроме того, в 2023 году в Нижнем Новгороде пройдет ставший уже ежегодным гастрономический фестиваль «Да, шеф!» с известным российским шеф-поваром и телеведущим Константином Ивлевым. Этот фестиваль очень популярен среди нижегородцев всех возрастов: в этом году он проходил в парке «Швейцария» и собрал почти 100 тысяч гостей.

В конце декабря по итогам голосования всероссийской премии Росмолодежи Нижний Новгород завоевал титул молодежной столицы России, так что, надо полагать, следующий год будет насыщен различными проектами и событиями, которые пройдут под эгидой Федерального агентства по делам молодежи.