Пострадавший от пожара кинотеатр «Родина» в Автозаводском парке планируют воссоздать Фото: Яндекс.Карты

Пострадавший от пожара кинотеатр «Родина» в Автозаводском парке Нижнего Новгорода планируют воссоздать. Выделение земельного участка для реализации этой цели было одобрено Советом по земельным и имущественным отношениям 9 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заявителем воссоздания участка является ООО «Светелка». Стоит отметить, что для реализации участка площадью 1 599 квадратных метров будет инвестировано 174,1 млн рублей. Кроме того, срок выполнения работ по восстановлению кинотеатра ограничен и составляет 15 месяцев.

– Предусмотрено воссоздание первоначального архитектурного облика здания бывшего кинотеатра на историческом месте и в исторических габаритах, – подчеркнул министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Напомним, вечером 29 сентября в Автозаводском парке снесли здание кинотеатра «Родина».