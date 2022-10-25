Стеклянный пол, старинная водонапорная башня и проход под кремлевской стеной: Чем удивит нижегородцев фуникулер в Нижегородском кремле. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

О том, что в Нижнем Новгороде планируется восстановить старинный фуникулер, соединяющий кремль и улицу Рождественскую, заговорили еще в 2019 году. Планировалось, что новый туристический объект заработает уже к 800-летию города. Однако с тех пор его запуск раз за разом откладывался, а сроки строительства сдвигались. Почему большая стройка так затянулась и когда все-таки ждать открытия фуникулера, на прошедшем заседании комитета Заксобрания по бюджету и налогам рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

По следам прошлого

Кремлевский фуникулер наряду с Похвалинским был построен в 1896 году компанией легкого пароходства петербургского предпринимателя Гартмана. Их создание было приурочено к всероссийской художественной выставке. 21 июня 1896 года было пущено пробное движение по обеим линиям. Тогда фуникулер работал за счет силы тяжести: каждом вагоне на верхней станции наполняли бак водой, одновременно опорожняя бак вагона, стоящего на нижней станции. Таким образом, верхний вагон становился тяжелей и под силой тяжести через блоки канатов поднимал нижний вагон. К счастью, в наши дни к таким сложностям прибегать не нужно. Зато появились другие преграды в работы.

- В рамках подготовки к 800-летию представился шанс восстановить такой важный исторический транспортный объект. К этому тяжелейшему проекту подступались неоднократно – в начале 2010 года, в 2013-м году, - напомнил Тимофей Шульга. – Перед началом строительства были проведены масштабные археологические работы, в которых были задействованы специалисты института археологии РАН. Во время раскопок была откопана историческая водонапорная башня, которая наполняла водой вагончик верхней станции. Нам удалось фрагмент этой станции восстановить, и теперь она станет музейным экспонатом.

Полюбоваться ею можно будет через стеклянный пол в одном из залов верхней станции. Этот пол дважды проходил экспертизу, чтобы все показатели прочности и огнестойкости были исполнены.

- Это уникальный объект – такого в России нигде нет, чтобы фуникулер под таким углом проходил в объект культурного наследия, - отметил Тимофей Шульга. – Каждая из станций будет иметь разное назначение. Площадь верхней станции составит 687 квадратных метров. В одном из ее залов сделан стеклянный пол, а внизу – остатки этой водонапорной башни, которую бережно строители сохранили. В другом зале планируется создание небольшого кафе. Если верхнюю станцию мы сделали в современных форматах, то нижняя станция будет полностью воссоздана в своем историческом облике. На нижней станции не планируется никаких дополнительных залов. Она будет предназначена для входа и выхода пассажиров.

Почему так долго?

Прежде всего, из-за масштабных подготовительных работ. Учитывая угол наклона, активные оползневые процессы и важность сохранения нижегородского кремля, вопросам безопасности уделялось особое внимание.

- Первоначально были проведены противооползневые работы и выполнена инженерная защита, прежде чем приступить к прокладке наклонного хода. Большое внимание мы уделяли и проходке тоннеля под кремлевской стеной. Для укрепления участка стены от Северной до Часовой башни было пробурено и инъектировано специальным раствором 8150 отверстий. Это все нужно, чтобы сохранить кремлевскую стену.

Серьезно задержали работу и выявленные расхождения в первоначальной документации.

- Принятая в качестве исходных данных документация не учитывала множество факторов, в том числе текущий статус границ земельных участков, расположение инженерных сетей и состояние склонов нижегородского кремля. В результате, планируемые в техническом задании работы пришлось изменить с учетом наложения оси фуникулера на действующую дренажную штольню.

Ну и самое главное – с учетом крутизны склона многие работы пришлось проводить практически вручную: и подавать материалы, и запускать механизмы.

Что уже сделано?

Верхняя станция будущего фуникулера готова на 95%. По словам строителей, там остались небольшие электромонтажные и монтажные работы, работы по благоустройству, закупка мебели и оборудования для кафе. Также необходимо провести отделочные работы внутренних помещений и монтаж инженерных сетей.

Готовность нижней станции составляет 70%.Там полностью завершено устройство свайного основания, ограждения котлованов, устройство фундаментной плиты, устройство монолитного каркаса, устройство перегородок.

- Завершаются подготовительные работы, на следующей неделе приступим к отделке. Остались фасадные, кровельные и отделочные работы, - рассказал Тимофей Шульга. -

Однако самые масштабные работы в рамках фуникулера – это тоннель, наклонный ход. Тоннель под кремлевской стеной уже пройден и забетонирован. Строители заканчивают в районе подпорных исторических стенок монтаж опалубки и арматуры. Рассчитываем в ближайшие две недели принять бетон и завершить на этом бетонирование наклонной части и перейти к закрытию тоннеля и к работам по водоотведению.

По данным подрядчиков, полностью завершить строительство фуникулера планируется к концу 2022 года. А уже весной планируется открыть его для посетителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Вагон фуникулера сможет вмещать до 40 человек

- Его рельсовый путь составляет почти 134 метра под углом 22,57 градусов

- Перепад высот между верхней и нижней станцией составляет 51 метр

- Тоннельная часть трассы под кремлевской стеной - 68 метров

- Ширина тоннеля – 6 метров 40 сантиметров

- Скорость движения – 2 метра в секунду.

- С учетом начала и конца движения спуск и подъем будет занимать порядка 2 минут.