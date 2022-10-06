IT-кампус в Нижнем Новгороде начнут строить в 2023 году. Фото: Мария СОРОКИНА

Строительство IT-кампуса в Нижнем Новгороде начнется в следующем году. 5 октября Глеб Никитин и генеральный директор ООО «Развитие инновационных проектов» Михаил Корягин подписали концессионное соглашение о создании в Нижнем Новгороде межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, работа над IT-кампусом уже идёт полным ходом. Предпроектные работы завершены, стартовало проектирование. По мнению губернатора, этот проект полностью изменит образовательное пространство региона.

Новый межвузовский кампус в Нижнем Новгороде должен стать центром подготовки ИТ-кадров мирового уровня. Он будет состоять из двух крупных площадок: у метромоста и на проспекте Гагарина в районе ННГУ. Ежегодно IT-кампус будет выпускать 1500 специалистов высокого класса. В общей сложности здесь будет создано семь тысяч учебных мест и 5400 мест для проживания.

- Необходимо не только дать им [специалистам] образование, но и создавать такие условия, чтобы они оставались жить и работать в нашем регионе. Будущий ИТ-кампус - это создание самых передовых лабораторий для развития науки и технологий, комфортные и удобные лектории, доступное жилье, современные общественные пространства для отдыха и жизни, - подчеркнул Глеб Никитин.

Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей, из которых 19,3 млрд рублей – средства федерального гранта. Строительство начнется в 2023 году. Планируется, что первый комплекс ИТ-кампуса - коливинг на 1500 мест – будет введен в эксплуатацию в 2024 году, остальные – до конца 2025 года, после чего в течение 27 лет концессионер будет обслуживать новые площади. Общая площадь создаваемых объектов превысит 204 тысяч квадратных метров.

Нижегородскому IT-кампусу будет присвоено имя выдающегося нижегородского математика, основателя первого в СССР факультета вычислительной математики и кибернетики в Горьковском университете Юрия Исааковича Неймарка.