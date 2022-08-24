Нижний Новгород получил 40 млн рублей на проведение фестиваля «Столица закатов» в 2023 году

Фестиваль «Столица закатов» впервые был проведен в Нижнем Новгороде в 2020 году. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижний Новгород получил 40 миллионов рублей от Ростуризма на проведение фестиваля «Столица закатов» в 2023 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

- Это позволит Нижнему Новгороду и дальше развивать «Столицу закатов», делая её ярче и популярней. Я рад, что событие 800-летия переросло в традицию и становится брендом города, - прокомментировал чиновник.

По его словам, Ростуризм наградил фестиваль «Столица закатов» наивысшей оценкой среди 57 регионов России.

Фестиваль «Столица закатов» впервые был проведен в Нижнем Новгороде в 2020 году, в преддверии 800-летия города. Тогда он проходил на Нижневолжской набережной, где была установлена сцена, на которой каждую субботу выступали приглашенные звезды. Так, в рамках фестиваля здесь выступали «Хор Турецкого», Леонид Агутин, Манижа, Иван Дорн, Ёлка, Валерий Меладзе, Элджей, Диана Арбенина, Zivert и другие знаменитости. В этом году фестиваль снова проводится, но уже на разных площадках: в Александровском парке, на Стрелке, на набережной Федоровского и в других локациях.

По данным АНО "Центр 800", этим летом фестиваль "Столица закатов" посетили 350 тысяч зрителей. Локальные концертные площадки были организованы под открытым небом, в самых популярных местах города, благоустроенных к его 800-летию, с учетом прогулочных маршрутов выходного дня.