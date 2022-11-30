«Школу 800» в Верхних Печерах представили Владимиру Путину. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил корпус «Школы 800» в Верхних Печерах Владимиру Путину. Встреча прошла по видеоконференции, сообщает в своем телеграм-канале губернатор.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор «Школы 800» Марк Сартан рассказали президенту России о подготовке учреждения к запуску. Так, здание корпуса уже ввели в эксплуатацию, сейчас школа проходит лицензирование.

— Это авторский архитектурный проект, школа, которая предоставляет детям невероятные возможности. Здесь два пятиэтажных корпуса, просторный светлый атриум, уникальный для российских школ, широкие просторные коридоры, очень светлые классы, невероятное количество мастерских, масса учебных возможностей, — отметил Марк Сартан.

Так, "Школа 800" должна стать ресурсным центром для педагогов всего региона. Здесь уже собираются новейшие практики обучения, воспитания и социализации. Также в школе будут все виды профилей, от технических до гуманитарных, что позволит детям постепенно найти себя в будущей профессии.

Напомним, обучение в «Школе 800» будет бесплатным. Возможность там учиться получат школьники со всего города.