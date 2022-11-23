Обучение в Школе 800 в Верхних Печерах начнется с 27 февраля 2023 года. ФОТО: Школа 800

Обучение школьников в Школе 800 в Верхних Печерах планируется начать с 27 февраля 2023 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.

- Мы ввели школу в эксплуатацию, но это не значит, что мы можем начинать набор. Он начнется только после прохождения лицензирования. Роспотребнадзор буквально вчера приступил к работе, которую планируется завершить к концу года, если не будет никаких существенных замечаний, - отметил Глеб Никитин. - Само обучение запланировано на начало третьего триместра, с 27 февраля. Соответственно в январе будет объявлен порядок зачисления и отбора учеников в Школу.

По словам губернатора, все это будет происходить в контакте с родителями. Для детей и родителей будут организованы адаптационные дни, которые позволят ученикам привыкнуть к правилам.

- Чтобы не ломать учебный процесс в других школах, в середине года не будут набираться дети в первый и выпускные классы, - рассказал Глеб Никитин. - Будут пока учиться школьники со 2 по 8 классы.