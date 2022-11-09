Строительство «Школы 800» в Верхних Печерах завершено. ФОТО: Школа 800.

В Нижнем Новгороде завершено строительство корпуса «Школы 800» в Верхних Печерах. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «ППК «Просвещение».

- В настоящее время строительные работы в корпусе «Школа 800» в Верхних Печерах выполнены, - сообщили в компании. - Сейчас в корпусе работает комиссия Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области и комиссия концедента по приемке объекта.

Напомним, строительство Школы 800 началось еще в 2020 году. Ее планировалось сдать еще к 800-летию города. Однако с тех пор сроки неоднократно переносились.

Она включает в себя центр дополнительного образования на Бору и три школы в самом Нижнем Новгороде – в Сормовском, Автозаводском и Нижегородском районах. Новый корпус Школы 800 в Верхних Печерах представляет собой полукруглое здание, которое впоследствии может стать одним из символов Нижнего Новгорода.

Новая школа предполагает совершенно иной подход к организации учебного процесса. Обучаться в ней смогут не одни только отличники, прошедшие специальный конкурс, но и все, кто успел попасть на набор.

-Начиная с 7 класса, у детей начинается дифференциация предметов. Сначала у всей параллели одним уроком ставится математика. Перед детьми выходит 4-5 педагогов, каждый из которых презентует свой курс, - ранее рассказывали представители Школы 800. - Этот курс различается по сложности и задачам – базовая, профильная математика, математика к олимпиадным заданиям. Дети выбирают того педагога и тот курс, который им интересен. В 10-11классе такой выбор предоставляется по всем предметам.

Кроме того, учащиеся школы 800 смогут заниматься у того учителя, который им кается более интересным. Если этот преподаватель находится в другом корпусе за десятки километров, обучаться у него можно в онлайн-формате, не потратив время на дорогу.

- Предполагается 2 ступени обучения – 1-6 класс и 7-11 класс. Педагоги начальной школы не оставят детей и будут вести ряд предметов, тем самым помогая преодолеть кризисные моменты в подростковом возрасте, - пояснили в Школе 800- Школа будет работать в одну смену, но предусмотрено много дополнительных занятий.