Рай для интровертов: архитекторы показали, как будет выглядеть IT-кампус в Нижнем Новгороде

Концепцию нового IT-кампуса представили нижегородцам. Фото: Мария СОРОКИНА

В течение двух последних месяцев специалисты архбюро «Студия 44» готовили концепцию нового IT-кампуса, который будет построен в Нижнем Новгороде в 2025 году. На этот проект будет потрачено 30 млрд рублей. На выходе получатся новые учебные пространства и жилые корпуса на двух территориях в верхней части города, общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. В предложенной концепции есть ряд проблем и спорных решений, но присутствовавшие на мероприятии члены архитектурного совета высказались о ней положительно и рекомендовали взять за основу для дальнейшего проектирования. Финальный вариант будет готов в сентябре, но уже сейчас архитекторы дали общее понимание о том, как будет выглядеть новое пространство для обучения и взаимодействия студентов. Публикуем предварительную концепцию IT-кампуса в Нижнем Новгороде.

Корпус-солянка и рай для интровертов

Участок №1 — это зона у метромоста с существенными перепадами высот. Архитекторы сразу признались, что территория не самая простая, но тем интереснее получился предложенный вариант. Так, само сложное по форме здание IT-кампуса в их решении располагается на возвышенности. Именно там, где сейчас проводятся археологические раскопки городища 15-18 веков. Коливинг-кампус, состоящий из нескольких отдельно стоящих жилых зданий высотой от 12 метров находится чуть ниже, в районе улицы Большие овраги. Связь между учебным корпусом и жилыми зданиями будет осуществляться по пешеходному мосту.

Схема размещения кампуса и коливинга на участке у метромоста Фото: Мария СОРОКИНА

Одна из основных проблем здесь — организация подъезда пожарно-спасательной техники и иного транспорта со стороны метромоста. Пока что в проекте отражен круговой проезд, но так или иначе этот вопрос будет доработан. Парковка рассчитана на 117 мест.

Что же касается коливинг-кампуса, или проще говоря общежитий, то здесь архитекторы решили уйти от своего прежнего решения и построить не одно, а несколько небольших зданий попеременной высотности (до 80 метров), компактно разместив их на небольшой территории, но так, чтобы окна комнат не выходили друг на друга. Часть этих окон смотрит на реку, а другая часть — на город. Внутри жилые помещения тоже построены так, чтобы студенты не нарушали личное пространство друг друга.

- Айтишники — все очень сильные интроверты. Они очень боятся больших сборищ. Если ты экстраверт, но попал в такой круг, ты меняешься. Поэтому мы сознательно ушли от обычного студенческого городка. Это мини-сообщества по 20 человек на этаже, где все друг друга знают и нет какого-то отторжения и есть какое-то минимальное общение, - объяснил это решение руководитель «Студии 44» Никита Явейн. По его словам, для современных студентов очень важно иметь пространство, где их никто не потревожит. Общая площадь коливинга составляет порядка 40 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 1,3 тысячи студентов.

Если говорить об учебном корпусе, то он, как и множество других проектов архитектурного бюро, задумывался по принципу супа-солянки. Так, минуя входную зону и гардероб, преподаватель или студент попадает в громадное общественное пространство, где пересекаются все потоки. Там можно получить рекомендацию, обзавестись новыми знакомствами, записаться в студенческий клуб. Словом, незаметно прошмыгнуть в аудиторию не получится, такая среда принуждает к взаимодействию, рождению студенческих проектов и повышению дисциплины. К слову, все важные для обучения кабинеты размещены вокруг общественной зоны на 1 этаже, а на этажах повыше уже административные и технические помещения — на верхних этажах.

Как кампус будет соседствовать с ННГУ?

Участок № 2 расположен на территории ННГУ им. Лобачевского на проспекте Гагарина. Здесь также имеется учебный и жилой корпуса.

Квадратный кампус и коливинги на территории ННГУ. Фото: Мария СОРОКИНА

Если говорить про кампус, то он также будет создан по принципу «солянки». Здесь разместятся различные коворкинги, ФОК, конференц-центр и другие помещения. Однако внешне он будет смотреться намного проще своего «брата», обычным квадратным зданием без вычурных форм.

Два жилых корпуса в данном случае будут устроены аналогично коливингу у метромоста, но у студентов здесь будут некоторые общие пространства для взаимодействия. В общей сложности эти коливинги вместят 3,3 тысячи студентов, суммарная площадь жилой территории составит 43 тысячи квадратных метров.

Один из коливингов на Гагарина будет выглядеть примерно так. Фото: Мария СОРОКИНА

Вид на коливинг у ННГУ. Фото: Мария СОРОКИНА

Понятно, что новые объекты не будут обособлены от уже имеющихся учебных корпусов университета. У студентов-айтишников и студентов ННГУ будет общее пространство для отдыха и общения.

Основная проблема участка у ННГУ — транспортная доступность. Заезд спецтехники будет осуществляться со стороны проспекта Гагарина. Что же касается удобства для студентов, то пространство проектируется с прицелом на строительство фуникулера, а вокруг территории появятся новые остановки общественного транспорта.