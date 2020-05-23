Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 мая 2020 года: COVID-19 выявили у 11 медсестер больницы в Московском районе

Несмотря на то, что властям удалось купировать очаги заболеваемости COVID-19, число зараженных продолжает расти. Например, за минувшие сутки вирус выявили у 202 нижегородцев. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 23 мая 2020 года.

Власти заявили, что в нижегородских больницах достаточное количество масок и перчаток. За последние три месяца на покупку СИЗов ушло более 280 миллионов рублей

Детсады полностью открылись в трех районах Нижегородской области. Дошкольные учреждения сняли ограничения по коронавирусу.

В Кстовской ЦРБ организована проверка из-за жалобы пациентов на врачей, лечащих больных с COVID-19. По словам одного из них, медики не соблюдают правила безопасности при общении с нековидными больными.

«Комсомолка» выяснила причины очередей у проходной Нижмашзавода. На предприятии была проведена проверка.

Волонтеры штаба #МыВместе откликнулись на просьбы нижегородцев о помощи уже 43 тысячи раз. Более 25 тысяч продуктовых наборов доставили волонтеры нуждающимся нижегородцам.

Дела 32 нижегородских предприятий пошли в гору во время пандемии коронавируса. И все благодаря льготным займам по программе «Антикризис».

Нижегородским предприятиям пообещали более 600 млн рублей на выплату зарплат. Финансовую помощь получат почти 16,5 тысячи средних и малых предприятий, а также ИП.

Главврач Сергачской ЦРБ подозревается в занижении статистики по коронавирусу. Ситуацию прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

11 медсестер заразились коронавирусом в больнице № 28 в Нижнем Новгороде. Одна из них уже выздоровела и вернулась на работу.

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