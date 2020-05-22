Нижегородским предприятиям пообещали более 600 млн рублей на выплату зарплат

22 Май 2020 2020-05-22T17:27:06+03:00

Финансовую помощь получат почти 16,5 тысячи средних и малых предприятий, а также ИП

Изменить размер текста: A A

Нижегородским предприятиям пообещали более 600 миллионов рублей на зарплаты сотрудникам. Заявки на выплаты за апрель принимаются до конца мая, уточнил замглавы региона Андрей Саносян.

- Выплаты из федерального бюджета получат почти 16,5 тысячи средних и малых предприятий, а также и индивидуальных предпринимателей, - добавил чиновник.

Напомним, заявки на субсидии на выплату зарплат от компаний пострадавших отраслей принимает Федеральная налоговая служба. Документы можно подать на сайте налоговой инспекции через личный кабинет налогоплательщика или отправить по почте. Больше информации - здесь.

По словам Андрея Саносяна, заявки на выплаты май будут приниматься с 1 июня по 1 июля. Причем на субсидии могут рассчитывать также индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников. Вдобавок ко всему для представителей нижегородского бизнеса предусмотрены субсидии из областного бюджета.

- Пока компенсации услуг ЖКХ получили чуть более 80 компаний, но это субсидии за последние несколько дней марта. Основное количество заявок мы ждем в ближайшие дни, - сообщил замглавы региона.

«Комсомолка» рассказывала, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин расширил круг предпринимателей, которые имеют право на господдержку из облбюджета. Так, бизнес может получить деньги на зарплату и страховые взносы на 100% сотрудников, а также компенсации на оплату услуг ЖКХ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU