2020-05-22T17:27:06+03:00
Экономика

Нижегородским предприятиям пообещали более 600 млн рублей на выплату зарплат

Финансовую помощь получат почти 16,5 тысячи средних и малых предприятий, а также ИП
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородским предприятиям пообещали более 600 миллионов рублей на зарплаты сотрудникам. Заявки на выплаты за апрель принимаются до конца мая, уточнил замглавы региона Андрей Саносян.

- Выплаты из федерального бюджета получат почти 16,5 тысячи средних и малых предприятий, а также и индивидуальных предпринимателей, - добавил чиновник.

Напомним, заявки на субсидии на выплату зарплат от компаний пострадавших отраслей принимает Федеральная налоговая служба. Документы можно подать на сайте налоговой инспекции через личный кабинет налогоплательщика или отправить по почте. Больше информации - здесь.

По словам Андрея Саносяна, заявки на выплаты май будут приниматься с 1 июня по 1 июля. Причем на субсидии могут рассчитывать также индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников. Вдобавок ко всему для представителей нижегородского бизнеса предусмотрены субсидии из областного бюджета.

- Пока компенсации услуг ЖКХ получили чуть более 80 компаний, но это субсидии за последние несколько дней марта. Основное количество заявок мы ждем в ближайшие дни, - сообщил замглавы региона.

«Комсомолка» рассказывала, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин расширил круг предпринимателей, которые имеют право на господдержку из облбюджета. Так, бизнес может получить деньги на зарплату и страховые взносы на 100% сотрудников, а также компенсации на оплату услуг ЖКХ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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