Детсады полностью открылись в трех районах Нижегородской области

Детские сады полностью открылись в трех районах Нижегородской области, сообщил глава регионального министерства образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин на областном педсовете 21 мая.

По словам чиновника, ограничения по коронавирусу сняты в дошкольных учреждениях Вадского, Сергачского и Большеболдинского районов.

При этом министр добавил, что продолжают работу дежурные группы детсадов Нижегородской области. Накануне, к примеру, в таком режиме работало 791 учреждение.

- Постепенно увеличивается и наполнение групп, что позволяет говорить о дальнейшем расширении сети работающих групп, - написал чиновник на своей странице в Инстаграме.

Тем временем в министерстве образования региона напоминают, что рекомендованное наполнение стандартной по площади группы не более 12 человек, справки с места работы не требуется в Нижнем Новгороде, закреплены как обязательные в Кстове и Арзамасе.

КСТАТИ

22 мая в 16.00 региональный минздрав проведет очередное большое родительское собрание в онлайн-режиме. На вопросы ответят замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов и министр образования Сергей Злобин. Речь пойдет об окончании учебного года, организации ЕГЭ, выпускного, летних каникул, а также о том, когда и в каком формате начнется следующий учебный год. Чтобы попасть на собрание, нужно перейти по ссылке.

А МЕЖДУ ТЕМ

Напомним, что количество зараженных COVID-19 в регионе выросло до 7615, а выздоровевших - до 2076. Вместе с тем за последние сутки умерли еще четыре пациента, и теперь общее число жертв коронавируса в Нижегородской области составляет 57 человек.

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