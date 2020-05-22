11 медсестер заразились коронавирусом в больнице №28 в Нижнем Новгороде

22 Май 2020 2020-05-22T13:13:51+03:00

Одна из них уже выздоровела и вернулась на работу

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11 медсестер заразились коронавирусной инфекцией в больнице №28 в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения со ссылкой на администрацию больницы.

Согласно информации, по данным на 21 мая 2020 года диагноз новой коронавирусной инфекции был подтвержден у 11 медицинских сестер, работающих в больнице. Стоит отметить, что одна из сотрудниц уже выздоровела и вернулась к своей работе.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года выросло до 7615 человек. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 202 новых случая заражения. По количеству новых случаев Нижегородская области находится сейчас на четвертом месте.

Количество выздоровевших нижегородцев увеличилось до 2076 человек. Кроме того, умерли еще четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU