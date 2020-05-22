2020-05-22T18:39:19+03:00
Экономика

Дела 32 нижегородских предприятий пошли в гору во время пандемии коронавируса

И все благодаря льготным займам по программе «Антикризис»
Анастасия НАЗАРОВА
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32 нижегородских предприятия получили 81,4 миллиона рублей в виде льготных займов по программа «Антикризис». За счет этого во время пандемии коронавируса им удалось расширить производство, сохранив и даже создав новые рабочие места.

Первый замглавы региона Евгений Люлин отметил, что 32 компании - небольшая цифра для региона. Поэтому решено расширить программу льготного кредитования бизнеса. Так, областное Агентство по развитию системы гарантий приступило к выдаче займов не только по программе «Антикризис» для пострадавших из-за COVID-19 отраслей, а для компаний всех сфер деятельности.

Чиновник также добавил, что в ближайшее время фонд Агентства будет пополнен почти на 300 миллионов рублей.

- Льготные займы - одна из нескольких программ господдержки, направленных на сохранение и увеличение рабочих мест в малом и среднем бизнесе Нижегородской области, - заявил Евгений Люлин. - Кроме того, сейчас у нас на особом контроле реализация всех крупных инвестпроектов в регионе. Для каждого из них подобран индивидуальный пакет мер поддержки.

КОНКРЕТНО

По программе «Антикризис» нижегородские малые и средние предприятия пострадавших от пандемии отраслей могут получить льготные займы от 50 тысяч до пяти миллионов рублей по ставке от одного процента годовых с возможностью отсрочки уплаты основного долга до десяти месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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