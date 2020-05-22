«Не там высадили»: Стали известны причины очередей у проходной Нижмашзавода

Накануне нижегородцы активно обсуждали в социальных сетях возникшие очереди на проходной Нижегородского машиностроительного завода. Первыми снимками скопления людей на входе поделились случайные прохожие.

- Вот такая очередь выстроилась перед Машиностроительным заводом, - написали нижегородцы в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Зато впускают только по одному.

На фотографиях видно, что сотрудники предприятия находятся в масках. Однако между ними нет необходимой социальной дистанции, рекомендованной Роспотребнадзором в условиях режима повышенной готовности. Эти снимки вызвали бурное обсуждение, а на самом предприятии была начата проверка. Однако, как оказалось, нарушений там выявлено не было

- На территории Нижегородского машиностроительного завода и завода 70-летия Победы концерна ВКО «Алмаз- Антей» в течение дня работала группа во главе с нашим уполномоченным должностным лицом, - рассказали «Комсомолке» в департаменте региональной безопасности Нижегородской области. – По итогам проверки было выявлено, что на самом предприятии соблюдаются стандарты безопасности. Оснований для привлечения к ответственности АО к ответственности не имеется.

Вскоре эту ситуацию прокомментировало и руководство предприятия. Выяснилось, что виной всему некорректная работа транспортных компаний.

- Утром 20 мая представителями транспортной компании, обеспечивающими перевозку наших сотрудников до места работы, были нарушены договоренности: служебный автобус высадил сотрудников завода не на автобусной остановке, а непосредственно напротив проходной, - пояснил заместитель директора Нижегородского машиностроительного завода Сергей Рыбаков. - Изначально было рассчитано, что пока люди проходят расстояние от остановки до проходной, между ними сохраняется необходимый интервал. Вчера люди, подходя к проходной, не смогли соблюдать нужную социальную дистанцию из-за того, что их высадили не на остановке. Отмечу, что при этом все были в масках, стояли друг за другом, не создавая столпотворения.

К слову, многие работники предприятия добираются на завод не на общественном транспорте, а на служебных автобусах. По данным завода, сейчас в этой работе задействованы 17 больших служебных автобусов, заполняемость которых не превышает 50-60%.

- Мы оперативно отреагировали на информацию о произошедшей ситуации в соцсетях и СМИ. Замечание было в короткие сроки учтено и отработано с нашими подразделениями, - рассказал Сергей Рыбаков. - Через шесть проходных завода в течение двух часов входит несколько тысяч человек. На входе мы ввели бесконтактную термометрию, дезинфекцию рук. Мы разделяем потоки людей и не допускаем скопления на входе. Все сотрудники снабжены медицинскими масками и соблюдают социальную дистанцию. Мы строго следим за этим на протяжении почти двух месяцев и не собираемся ослаблять меры до завершения режима повышенной готовности.

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