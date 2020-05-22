Главврач Сергачской ЦРБ подозревается в занижении статистики по коронавирусу
В нижегородском минздраве разбираются с ситуацией в Сергачской ЦРБ, где главный врач подозревается в сознательном занижении статистики по коронавирусу. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее в ряде СМИ и в социальных сетях появилась информация о том, что главврач Сергачской ЦРБ занижала статистику зараженных коронавирусом в районе.
- Действительно, сегодня было много публикаций в СМИ по Сергачской ЦРБ. Сейчас мы анализируем поступающую информацию, пытаемся разобраться. Я считаю, что не должно быть никакой мотивации занижать данные по заболеваемости, - подчеркнул министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 22 мая 2020 года увеличилось до 7615 человек. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 202 новых случая заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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