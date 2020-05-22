2020-05-22T12:02:30+03:00
Общество

Волонтеры штаба #МыВместе откликнулись на просьбы нижегородцев о помощи уже 43000 раз

Более 25000 продуктовых наборов доставили волонтеры нуждающимся нижегородцам
Елена КАРАЛ
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Волонтеры штаба #МыВместе откликнулись на просьбы нижегородцев о помощи уже 43000 раз. ФОТО: ОНФ Нижегородской областиВолонтеры штаба #МыВместе откликнулись на просьбы нижегородцев о помощи уже 43000 раз. ФОТО: ОНФ Нижегородской области
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Добровольцы волонтерского штаба «Мы вместе» откликнулись на просьбы нижегородцев о помощи более 43000 раз за два месяца. Проект был создан в середине марта и предполагал оказание помощи пожилым людям в период распространения коронавируса. Он начинался с доставки медикаментов и еды на дом, но со временем вышел за эти рамки.

В течение двух месяцев добровольцы привозили малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и инвалидам продовольствие, лекарства и пасхальные куличи. Кроме того волонтеры ремонтировали компьютеры и раздавали их нуждающимся семьям. За свой счет они также селили пенсионеров в хостелы и лечили их любимых домашних питомцев.

Начиная с апреля волонтерами были сшиты 10000 многоразовых масок, которые передали детским больницам, инвалидам, домам ветеранов, органам соцзащиты и другим организациям.

Волонтеры штаба #МыВместе откликнулись на просьбы нижегородцев о помощи уже 43000 раз. ФОТО: ОНФ Нижегородской области

Волонтеры штаба #МыВместе откликнулись на просьбы нижегородцев о помощи уже 43000 раз. ФОТО: ОНФ Нижегородской области

Руководитель исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин поблагодарил волонтеров за тысячи добрых поступков. Он назвал происходящее марафоном добрых дел.

- Когда человек делает десяток хороших дел, окружающие его благодарят и говорят «Спасибо!» А когда счет хороших дел идет на тысячи, это становится статистикой. Но это не тот случай - мы с гордостью и огромным уважением благодарим всех наших добровольных помощников, сплотившихся вокруг масштабного проекта помощи нуждающимся людям, - прокомментировал Алексей Алехин. - Прямо сейчас - на наших глазах – происходят удивительные вещи! Настоящий марафон добра и бескорыстной заботы.

Только в рамках всероссийской акции доставлено более 11000 бесплатных продуктовых наборов в дома нуждающихся жителей Чкаловска, Бора, Арзамаса и других городов.

Начиная с 1 апреля, нижегородцы получили более 25000 бесплатных наборов комплексного питания. Эта работа велась ежедневно, без праздников и выходных. В результате питание из рук волонтеров доставлялось 500 нижегородцев.

Волонтеры штаба #МыВместе откликнулись на просьбы нижегородцев о помощи уже 43000 раз. ФОТО: ОНФ Нижегородской области

Волонтеры штаба #МыВместе откликнулись на просьбы нижегородцев о помощи уже 43000 раз. ФОТО: ОНФ Нижегородской области

В рамках проекта не остались без помощи и главные герои, которые борются с коронавирусом. Речь идет о врачах, для которых закупалась питьевая вода, продукты питания и средства защиты.Сегодня в штабе #МыВместе насчитывается свыше 1600 добровольцев, среди которых студенты, предприниматели, общественники и преподаватели.Есть среди них и семейные пары, в которых растут по нескольку детей.

Сейчас всероссийская акция продолжается по всей стране, а колл-центр работает круглосуточно, семь дней в неделю. Позвонить туда можно по телефону: 8 (800) 200-34-11. Предложить свою помощь и присоединиться к волонтерскому движению могут все желающие, обратившись на сайт мывместе2020.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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