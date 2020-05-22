2020-05-22T21:59:24+03:00
Общество

В Кстовской ЦРБ организована проверка из-за жалобы пациентов на врачей, лечащих больных с COVID-19

По словам одного из них, медики не соблюдают правила безопасности при общении с нековидными больными
Анастасия НАЗАРОВА
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Пациенты Кстовской центральной районной больницы пожаловались на то, что им приходится контактировать с врачами, лечащими больных с коронавирусной инфекцией. Свои претензии они, однако, озвучили не министерству здравоохранения Нижегородской области, а пользователям паблика «Нижний Новгород [без цензуры]».

«Комсомольская правда» запросила официальный комментарий у профильного министерства. И там ответили, что по фактам сообщений в соцсетях уже проводится внутренняя проверка, уточнив, что обращений граждан по поводу работы инфекционного госпиталя в администрацию ЦРБ не поступало.

В минздраве также добавили, что каждый день эпидемиологом, главной медицинской сестрой и заместителем главврача контролируется соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, алгоритмов применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), маршрутизация медработников в «зеленой» и «красной» зонах и прочие важные моменты.

- При выходе из «красной» зоны персонал госпиталя снимает СИЗ и складывает их в приготовленные емкости с дезинфицирующим средством для обеззараживания и дальнейшей утилизации, - заверили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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