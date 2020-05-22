2020-05-22T18:56:48+03:00
Общество

«Дефицита не допустим!»: Власти заявили, что в нижегородских больницах достаточное количество масок и перчаток

За последние три месяца на покупку СИЗов ушло более 280 миллионов рублей
Анастасия НАЗАРОВА
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Власти заявили, что в нижегородских больницах достаточное количество масок и перчаток.Власти заявили, что в нижегородских больницах достаточное количество масок и перчаток.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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В медицинских учреждениях Нижегородской области достаточное количество масок и прочих средств индивидуальной защиты. По словам замглавы региона, министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова, за последние три месяца на покупку СИЗов ушло более 280 миллионов рублей.

- Серьезных проблем с обеспечением СИЗ в медицинских организациях Нижегородской области нет. При необходимости каждое учреждение приобретает их в рабочем порядке. Министерство здравоохранения региона контролирует ситуацию в ежедневном режиме, - заверил чиновник.

Так, в ходе визита в пятую больницу Нижнего Новгорода министр выяснил, Что там запасов масок и перчаток хватит на десять дней. А, к примеру, в Балахнинской районной больнице - уже на пять.

- На сегодняшний день средства индивидуальной защиты - ежедневная потребность каждого. Дефицита мы не допустим, заверил Давид Мелик-Гусейнов.

КОНКРЕТНО

Если в какой-то медицинской организации региона не хватает СИЗов, следует звонить на горячую линию областного минздрава по телефону (8 831) 250-94-03.

А МЕЖДУ ТЕМ

Количество зараженных COVID-19 в регионе выросло до 7615, а выздоровевших - до 2076. Вместе с тем за последние сутки умерли еще четыре пациента, и теперь общее число жертв коронавируса в Нижегородской области составляет 57 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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