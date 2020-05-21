Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 мая 2020 года: В ГАИ возобновили экзамены на водительские права

Несмотря на то, что властям удалось купировать очаги заболеваемости COVID-19, число зараженных продолжает расти. Например, за минувшие сутки вирус выявили у 257 нижегородцев. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 21 мая 2020 года.

Более 145 млн рублей направят на поддержку нижегородского бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Кроме того, около 237 млн планируется выделить на модернизацию водопроводных станций.

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года выросло до 49 человек. В столице Приволжья зафиксировано четыре новых летальных случая от COVID-19.

Глеб Никитин рассказал о чудесных историях спасения больных коронавирусом. Троих тяжелых больных удалось поставить на ноги благодаря медикам.

Врач-травматолог в Нижнем Новгороде заразился коронавирусом. С просьбой о помощи к заместителю губернатора Нижегородской области обратились родственники и коллеги врача.

Около 4,3 млн рублей выделят мелким ДУКам и ТСЖ Нижнего Новгорода на дезинфекцию. Маленькие управляющие организации жалуются в мэрию на нехватку денег.

Нижегородская область постепенно начинает выходить из режима самоизоляции. Накануне Госавтоинспекция объявила о возобновлении проведения экзаменов на водительские права, приостановленного ранее из-за коронавируса.

11 жителей Нижегородской области вернулись домой из Франции. Ближайшие две недели они проведут на карантине.

Более 158 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус. Регион по-прежнему остается в лидерах по количеству исследований в сутки.

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