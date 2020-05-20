Более 145 млн рублей направят на поддержку нижегородского бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T16:52:06+03:00

Кроме того, около 237 млн планируется выделить на модернизацию водопроводных станций

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Постоянная комиссия городской думы по бюджетной финансовой и налоговой политике одобрила внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов на заседании в среду, 20 мая 2020 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ и общественностью гордумы.

По словам директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина, доходную и расходную части городского бюджета планируется увеличить на 395,6 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов. Более 145 млн из этих средств пойдут на поддержку нижегородского бизнеса, пострадавшего в период пандемии коронавируса: 87,8 млн рублей будет направлено на оплату труда работников, 33,1 млн рублей на оплату коммунальных услуг, а 26,2 млн рублей – на поддержку самозанятых граждан. Еще 2,5 млн рублей будут направлены учреждениям образования и культуры.

Кроме того, почти 237 млн рублей выделят на модернизацию водопроводных станций «Слудинская» и «Малиновая гряда».

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ИСТОЧНИК KP.RU