Более 158 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

20 Май 2020 2020-05-20T09:46:28+03:00

Регион по-прежнему остается в лидерах по количеству исследований в сутки

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За минувшие сутки тесты на коронавирусную инфекцию сдали еще 5 284 жителя Нижегородской области. По абсолютному количеству исследований в сутки наш регион по-прежнему входит в число лидеров по России.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на сегодняшний день анализы на COVID-19 сдали уже 158 134 человека. Средний показатель за сутки составил 4 937 человек на 100 тысяч населения. По словам главы региона, важно не только сохранять высоких объемы тестирования, но и увидеть снижение числа зараженных.

Кстати, право проводить тестирование на коронавирус сейчас имеют лишь 11 нижегородских лабораторий. Наибольшее количество исследований проводятся

В Центре гигиены и эпидемиологии, Приволжском исследовательском медицинскм университете и «НОЦ СПИД».

Напомним, Нижегородская область выделит около 150 миллионов рублей на выплаты работникам медицинских учреждений, которые не попали в перечень федеральных выплат.

- Речь идет о лифтерах, уборщицах, технических работниках, которые в «красной зоне могут заниматься наладкой аппаратов ИВЛ, - объяснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Мы приняли решение о региональных выплатах за их труд.

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ИСТОЧНИК KP.RU