«Месяц провели на ИВЛ»: Глеб Никитин рассказал о чудесных историях спасения больных коронавирусом

Обычно о больных коронавирусом много не рассказывают, ссылаясь на врачебную этику. Однако сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приоткрыл завесу тайны над историей заболевания и выздоровления сразу троих тяжелых пациентов.

- В инфекционной больнице № 2 в Нижнем Новгороде врачи спасли жизнь 57-летней нижегородке с коронавирусом. На ИВЛ она провела целый месяц, - рассказывает глава региона. – Болезнь осложнялась целым букетом хронических заболеваний, среди которых диабет, метаболический синдром и гипертоническая болезнь. В больницу она поступила 10 апреля с двусторонней пневмонией и сразу же была подключена к ИВЛ. Однако благодаря усилиям медиков уже в День Победы она начала дышать самостоятельно, а 15 мая ей удалили трахеостому.

Схожая история произошла с другим пациентом инфекционной больницы № 2 – 58-летний мужчина также был госпитализирован с двусторонней пневмонией. К аппарату искусственной вентиляции легких он был подключен 25 дней.

- В его случае болезнь также осложнялась сопутствующими заболеваниями, - пояснил Глеб Никитин. – Среди них бронхиальная астма, и диабет, и атеросклероз аорты, и масса других диагнозов. Однако за месяц врачи смогли его выходить и отправить на реабилитацию.

Умеют творить чудеса не только врачи нижегородских клиник, но и медики районных больниц. К примеру, в Кстовской ЦРБ смогли вылечить 77-летнюю пациентку.

- В больницу она поступила с пневмонией, вызванной коронавирусом, - рассказал губернатор. – А затем ей была проведена экстренная операция – тромбэктомия при эмболии бедренной артерии с восстановлением кровообращения. Это непростая операция даже в обычных условиях, а на этот раз ее проводили прямо в средствах защиты. По сути, в них даже передвигаться тяжело. Тем не менее, операцию пациентка перенесла хорошо.

Глава региона уже выразил благодарность медикам, проводившим операцию. Среди них хирург, главныи врач ЦРБ Александр Цопов, ассистент Федор Николаев, анестезиолог Алексеи Иорин.

- Сейчас в Кстове строят планы на будущее, - рассказал губернатор. – В перспективе мы планируем там создать Центр спасения конечности. Как только позволят обстоятельства, обязательно посещу эту больницу.

Напомним, за последние сутки на территории Нижегородской области было выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных перевалило за семь тысяч человек.