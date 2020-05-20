2020-05-20T10:54:23+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года выросло до 49 человек

В столице Приволжья зафиксировано четыре новых летальных случая от COVID-19
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Количество умерших от коронавируса нижегородцев на 20 мая 2020 года увеличилось до 49 человек. По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, жертвами COVID-19 стали еще четыре пациента.

При этом заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что у погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, утром 20 мая появились данные о 257 новых зараженных коронавирусом нижегородцах. За сутки регион опустился на пятое место по числу новых заболевших. Больше новых подтвержденных случаев только в Москве (2699), Московской области (903), Красноярском крае (504) и Санкт-Петербурге (455).

Ранее сообщалось, что власти анонсировали начало работы по постепенному выходу из режима самоизоляции - регион перешел к первому этапу.

- 18 мая коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней. В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - написал глава региона Глеб Никитин в своем Инстаграме.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние сутки в России подтверждено 135 летальных случаев с коронавирусной инфекцией. В пятерку субъектов РФ по этому показателю вошли: Москва - 75 новых жертв, Московская область - 14, Санкт-Петербург - 4, Дагестан - 4 и Нижегородская область - 4.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Похороны без родственников: В Санкт-Петербурге запретили прощаться с усопшими, даже если у них не было коронавируса
Родные умерших в Санкт-Петербурге жалуются, что из-за пандемии им не дают достойно проводить в последний путь близких людей. Причем, независимо от причин их смерти
Новости 24
11 жителей Нижегородской области вернулись домой из Франции
Адвоката из Богородска задержали за посредничество во взятке в 4,8 миллиона рублей
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года выросло до 1653 человек
Более 158 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Более 400 миллионов рублей будет потрачено на реставрацию Нижегородского кремля
Новые штрафы появятся в Нижегородской области
Пять мифов о Covid-19
Эксперты рассказали о том, как выводить детей из самоизоляции
С началом послаблений россияне начали закупаться товарами для активного отдыха
Минздрав назвал сроки победы над корнавирусом
С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновит работу троллейбус № 22
«Плохие дороги строить выгоднее»: «Комсомолка» разобралась, почему до полного решения дорожной проблемы в России еще далеко
Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок за коронавирус
В Нижнем Новгороде продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Аттестаты выдадут по итоговым оценкам»
Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки
Названы школы Нижнего Новгорода, в которых будет проведен капитальный ремонт