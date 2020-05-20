Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 20 мая 2020 года выросло до 49 человек

Количество умерших от коронавируса нижегородцев на 20 мая 2020 года увеличилось до 49 человек. По информации пресс-службы правительства Нижегородской области, жертвами COVID-19 стали еще четыре пациента.

При этом заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что у погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, утром 20 мая появились данные о 257 новых зараженных коронавирусом нижегородцах. За сутки регион опустился на пятое место по числу новых заболевших. Больше новых подтвержденных случаев только в Москве (2699), Московской области (903), Красноярском крае (504) и Санкт-Петербурге (455).

Ранее сообщалось, что власти анонсировали начало работы по постепенному выходу из режима самоизоляции - регион перешел к первому этапу.

- 18 мая коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней. В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - написал глава региона Глеб Никитин в своем Инстаграме.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние сутки в России подтверждено 135 летальных случаев с коронавирусной инфекцией. В пятерку субъектов РФ по этому показателю вошли: Москва - 75 новых жертв, Московская область - 14, Санкт-Петербург - 4, Дагестан - 4 и Нижегородская область - 4.

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