2020-05-20T17:17:46+03:00
Общество

Около 4,3 млн рублей выделят мелким ДУКам и ТСЖ Нижнего Новгорода на дезинфекцию

Маленькие управляющие организации жалуются в мэрию на нехватку денег
Елена КАРАЛ
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Около 4,3 млн рублей выделят мелким ДУКам и ТСЖ Нижнего Новгорода на дезинфекциюОколо 4,3 млн рублей выделят мелким ДУКам и ТСЖ Нижнего Новгорода на дезинфекциюФото: Мария ЛЕНЦ
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Порядка 4,3 млн рублей выделят мелким ДУКам и ТСЖ Нижнего Новгорода на проведение дезинфекции в подъездах. Эти деньги город попросил у правительства Нижегородской области, так как маленькие организации не могут выполнить необходимые требования Роспотребнадзора из-за их нехватки. Об этом 20 мая доложил и.о. заместителя главы городской администрации Павел Марков в ходе заседания комиссии гордумы по городскому хозяйству.

По его словам, в Нижнем Новгороде насчитывается 9997 многоквартирных домов. За последнюю неделю были обработаны 26 000 подъездов. Факты проведения дезинфекции и объемы работ смогли подтвердить крупные домоуправляющие компании, предоставив фотоснимки и видеозаписи. Часть же мелких управляющих организаций пожаловались на отсутствие денег.

- Были обращения от ТСЖ с просьбой оказать финансовую помощь для проведения дезинфекции. От правительства Нижегородской области выделено порядка 4,3 млн рублей, чтобы город смог предоставить субсидии ДУКам. Администрация города подготовила информацию о порядке предоставления субсидий на финансирование затрат на обработку, - рассказал Павел Марков. - Сейчас идет работа с ДУКами для заключения соглашений на предоставление субсидий. Районные администрации будут выявлять проблемные компании, мы выделим деньги, а потом будем просить отчеты о проделанной работе.

Депутат гордумы Евгений Сабашников спросил, зачем нужны субсидии, если деньги с граждан за содержание общедомового имущества нижегородцы платят и крупным ДУКам, и мелким организациям.

- Почему крупные справляются, а маленькие априори нет? У меня ТСЖ – никаких проблем не возникает. Мы все купили, проводим дезинфекцию трижды в день, ежедневно моем подъезды. Что же касается денег, то я почитал условия, которые нужно соблюсти. Чтобы что-то получить, нужно сойти с ума – столько там перечислено позиций, которые следует выполнить, - сказал депутат.

Павел Марков ответил, что решение о выделении дополнительных денег принято из-за поступающих в администрацию города обращений от ТСЖ и ДУКов. Он призвал не сравнивать обороты крупных ДУКов с мелкими организациями и привел другой пример работы ТСЖ.

- Понятно, что тариф один, а оборот, которым обладают крупные домоуправляющие компании, гораздо выше, чем у мелких ТСЖ, - ответил Павел Марков. - Вы базируетесь на примере одного дома. У меня есть другой пример ТСЖ, когда пришлось использовать административный ресурс, к сожалению, чтобы товарищество выполнило мероприятия, рекомендуемые Роспотребнадзором. Мы же проанализировали поступающую информацию и сформировали заявку, которая охватит весь жилфонд.

Павел Марков пояснил, что получить бюджетные деньги не получится без обоснования - «таковы правила игры». Администрацию тоже могут проверить и спросить, почему организации получили те или иные суммы. Он также призвал депутата обратиться в администрацию, где ему помогут разобраться в методиках расчетов и сформировать субсидию для его товарищества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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