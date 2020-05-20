Экзамены на водительские права в Нижнем Новгороде в период коронавируса 2020: когда начнутся и какие правила будут действовать
Нижегородская область постепенно начинает выходить из режима самоизоляции. Накануне Госавтоинспекция объявила о возобновлении проведения экзаменов на водительские права, приостановленного ранее из-за коронавируса.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону, теоретическую часть жители смогут сдавать уже со второй декады мая, а ближе к концу месяца инспекторы начнут проверять навыки вождения по городу.
Также возобновляются экзамены у тех, кто был лишен прав, а также по замене иностранных водительских удостоверений на российские.
При этом на экзаменах будут соблюдаться требования безопасности в связи с распространением COVID-19. Все сдающие должны оформлять QR-код при помощи сервиса «Карта жителя Нижегородской области», соблюдать дистанцию в полтора метра от людей. Последнее требование не распространяется только на прием практических эказаменов.
Кроме того, наличие масок и перчаток в салоне автомобиля и помещении подразделения ГИБДД строго обязательно. Ограничения будут сниматься в зависимости от внесенных изменений в указ губернатора о режиме повышенной готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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