Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 21 мая 2020 года выросло до 53 человек. Жертвами COVID-19 стали еще четыре пациента, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на регионального министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова.

По словам чиновника, у погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями. Впрочем как и у остальных жертв коронавируса в Нижегородской области.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в регионе выявлено 204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В целом пробы верифицированы у 7,4 тысячи человек. Из них примерно 4,5 тысячи - на амбулаторном лечении. В больницах с подтвержденным диагнозом пребывают более 930 пациентов, уточнил глава региона Глеб Никитин.

Вместе с тем за последние сутки увеличилось число выздоровевших пациентов с COVID-19 - до 1911 человек.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде открылись первые салоны красоты, которые были вынуждены приостановить работу из-за режима самоизоляции. Кроме того, заработали вновь торговые точки, правда, примерка одежды и обуви пока под запретом.

КСТАТИ

В целом в России за последние сутки подтверждено 127 летальных случаев с коронавирусом. Нижегородская область вошла в топ-5 субъектов РФ. На первом месте - Москва (68), на втором - Московская область (14), на третьем - Санкт-Петербург (5), а на четвертом - Дагестан (5).

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