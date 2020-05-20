2020-05-20T13:13:42+03:00
Общество

«Умоляем помочь хорошему доктору»: Врач-травматолог в Нижнем Новгороде заразился коронавирусом

С просьбой о помощи к заместителю губернатора Нижегородской области обратились родственники и коллеги врача
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Умоляем помочь хорошему доктору»: Врач-травматолог в Нижнем Новгороде заразился коронавирусом.«Умоляем помочь хорошему доктору»: Врач-травматолог в Нижнем Новгороде заразился коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В условиях продолжающейся пандемии коронавируса первыми на себя принимают удар врачи. Ранее мы уже писали, что в Нижегородской области опасную инфекцию подхватили 174 медика. И вот новая история – спасая других, врач-травматолог из больницы № 13 тоже заразился Covid-19. Об этом рассказали родственники и коллеги доктора на странице заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова.

- Давид Валерьевич, просим о помощи. В институте педиатрии с 18 мая лечится доктор-травматолог из больницы № 13, - говорится в комментарии. – Он заболел коронавирусом, исполняя свой профессиональный долг. Врачи делают все возможное, чтобы справиться с болезнью. Но, к сожалению, у него большой объем поражения легких. Умоляем Вас принять участие в судьбе хорошего доктора, который спасал жизни нижегородцев. Пожалуйста, сделайте все возможное для спасения этого человека.

С этим воззванием в социальных сетях обратились родственники и коллеги из больниц № 13 и № 40. Как оказалось, за этой ситуацией министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и так внимательно следил.

- Держу этот случай на особом контроле, докладывают два раза в день, - рассказал министр. – На постоянной связи с московскими клиниками. С доктором мы уже связались: чувствует себя лучше, обходится без дополнительного кислорода. Передает всем благодарность за внимание и спасение.

А ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал нижегородцам о чудесных историях спасения пациентов, которые провели на ИВЛ по целому месяцу. Все они имели целый ряд сопутствующих заболеваний, однако медики сумели их выходить. Между тем, за минувшие сутки в Нижегородской области было зафиксировано 257 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших перевалило за семь тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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