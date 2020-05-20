11 жителей Нижегородской области вернулись домой из Франции

20 Май 2020 2020-05-20T11:51:36+03:00

Ближайшие две недели они проведут на карантине

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20 мая 2020 года спецрейсом из Парижа в Россию вернулись 11 жителей Нижегородской области. Как сообщили в региональном департаменте внешних связей, всех пассажиров доставили домой из московского аэропорта.

Ближайшие две недели все 11 нижегородцев проведут на обязательном карантине. Каждый из них ездил в столицу Франции не отдыхать, а по работе, учебе или к родственникам.

По словам главы департамента Ольги Гусевой, со дня закрытия границ Российской Федерации, то есть с 27 марта 2020 года, на Родину были возвращены более 2,5 тысячи жителей Нижегородской области. Ситуацию по их транспортировке лично контролирует губернатор Глеб Никитин.

- Мы предпринимаем все возможные усилия для того, чтобы нижегородцы, которые из-за пандемии не смогли вылететь на Родину, вернулись, наконец, домой, - подчеркнул глава региона.

Напомним, несколько дней назад в Нижегородскую область вернулись еще 37 жителей: 17 - из Нью-Йорка, двое - из Гоа. Еще 18 прилетели из Танзании, Республики Маврикий и ЮАР.

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ИСТОЧНИК KP.RU