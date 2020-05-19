Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 мая 2020 года: 42 выздоровевших и ни одного умершего

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в регионе продолжает расти. Так, за последние сутки COVID-19 был выявлен у 279 нижегородцев. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 мая 2020 года.

Почти 148 тысяч жителей Нижегородской области сделали тесты на коронавирус. По количеству исследований в сутки регион входит в число лидеров в России.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил спор нижегородки с работодателем. Руководство детсада потребовало, чтобы воспитательница скорее вернулась на работу из закрытого на карантин города Павлово.

Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде выросло до 1415 человек. При этом новых жертв этого смертельно опасного заболевания за последние сутки зафиксировано не было.

Подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области. 51,1 процента случаев приходится на районы и городские округа, не считая областного центра, а 48,9 процента - на Нижний Новгород.

Автобусы и трамваи начинают ходить по обычному «докоронавирусному» расписанию в Нижнем Новгороде. С 20-х чисел общественный транспорт курсировал по воскресному расписанию.

Дополнительные меры поддержки транспортных предприятий разработаны в правительстве Нижегородской области. Предприятия общественного транспорта включены в перечень наиболее пострадавших в результате распространения COVID-19.

За месяц нижегородцы заработали более 44 миллионов «доброрублей». Бонусные баллы получили свыше 990 тысяч жителей Нижегородской области.

Нижегородский ЗАГС досрочно внес в госреестр почти 600 тысяч записей актов о рождении. Это позволит нижегородским семьям беспрепятственно и быстро оформить выплаты через портал госуслуг.

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