2020-05-18T19:08:22+03:00
Общество

Нижегородский ЗАГС досрочно внес в госреестр почти 600 тысяч записей актов о рождении

Это позволит нижегородским семьям беспрепятственно и быстро оформить выплаты через портал госуслуг
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородское управление ЗАГС досрочно внесло в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния почти 600 тысяч записей актов о рождении. Как пояснили в управлении, это позволит местным семьям оперативно оформить выплаты через единый портал госуслуг.

Напомним, в качестве господдержки россиян в период пандемии коронавируса главой государства было принято решение о введение новых видов выплат, льгот и пособий для семей, где есть несовершеннолетние дети. В связи с этим органам ЗАГС поручено как можно скорее передать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния сведения о рождении детей в возрасте от трех до 18 лет.

Нижегородский ЗАГС справился в этой задачей досрочно. В ЕГР ЗАГС переданы все записи актов о рождении, которые были составлены с 1 января 2002 года по 30 сентября 2018 года. В общей сложности - 593,1 тысячи актовых записей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мобильный рассадник микробов: как обрабатывать телефоны во время пандемии
На работу после самоизоляции: как оставить детей одних дома?
Жители Нижнего Новгорода определились с местом установки памятника князю Александру Невскому
Нижегородских выпускников приглашают на онлайн-фестиваль «Рассвет»
Нижегородский ЗАГС досрочно внес в госреестр почти 600 тысяч записей актов о рождении
Девять свалок рядом с озером у микрорайона Бурнаковский внесены в план ликвидации
Коронавирус и нарушения работы сердечно-сосудистой системы: насколько опасно?
За месяц нижегородцы заработали более 44 миллионов «доброрублей»
Дополнительные меры поддержки транспортных предприятий разработаны в правительстве Нижегородской области
Автобусы и трамваи начинают ходить по обычному расписанию в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 18 мая 2020 года: лидируют Павловский и Дивеевский районы
Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижегородской области 18 мая
Маршрутка Т-92 возвращается на дороги Нижнего Новгорода
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года составило 1415 человек
Поиски 17-летней Кати Кутилиной завершены в Нижнем Новгороде
Почти 148 тысяч жителей Нижегородской области сделали тесты на коронавирус
Остановку транспортных средств ограничат рядом с больницей имени Семашко с 4 июня
Нижегородцы смогут пожаловаться на общественный транспорт по «горячей» линии
17-летнего Диму Лепешкина разыскивают в Павлове
Нижегородские врачи напомнили правила для безопасных прогулок во время самоизоляции
Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 18-22 мая: Много дождей и мало тепла
Болезни сердечно-сосудистой системы и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких
Нижегородцев будут консультировать по вопросам трудоустройства
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года: лидирует Канавинский район
Коэффициент распространения коронавируса в Нижнем Новгороде упал до 0,87