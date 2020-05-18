Нижегородский ЗАГС досрочно внес в госреестр почти 600 тысяч записей актов о рождении

18 Май 2020 2020-05-18T19:08:22+03:00

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Нижегородское управление ЗАГС досрочно внесло в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния почти 600 тысяч записей актов о рождении. Как пояснили в управлении, это позволит местным семьям оперативно оформить выплаты через единый портал госуслуг.

Напомним, в качестве господдержки россиян в период пандемии коронавируса главой государства было принято решение о введение новых видов выплат, льгот и пособий для семей, где есть несовершеннолетние дети. В связи с этим органам ЗАГС поручено как можно скорее передать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния сведения о рождении детей в возрасте от трех до 18 лет.

Нижегородский ЗАГС справился в этой задачей досрочно. В ЕГР ЗАГС переданы все записи актов о рождении, которые были составлены с 1 января 2002 года по 30 сентября 2018 года. В общей сложности - 593,1 тысячи актовых записей.

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ИСТОЧНИК KP.RU