2020-05-18T16:48:02+03:00
Общество

«Покажите мой ответ!»: Глеб Никитин решил спор нижегородки с работодателем

Руководство детсада потребовало, чтобы воспитательница скорее вернулась на работу из закрытого на карантин города Павлово
Анна МИГАЛОВА
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Руководство детсада потребовало, чтобы воспитательница скорее вернулась на работу из закрытого на карантин города Павлово.Руководство детсада потребовало, чтобы воспитательница скорее вернулась на работу из закрытого на карантин города Павлово.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин помог нижегородке разобраться со своим работодателем, который заставлял ее выйти на работу, минуя 14-дневный карантин по коронавирусу. Женщина написала главе региона в комментариях под его последним постом в «Инстаграме».

- Простите, пожалуйста, за беспокойство, но у меня к вам вопрос. Сама решить не могу, что делать, не знаю. Я нахожусь в Павлове, он на данный момент закрыт. Работаю я в детском саду в Нижнем Новгороде воспитателем, - пояснила Ирина Щелокова. - Завтра меня в обязательном порядке вызывают на работу. Знаю, что по приезду в Нижний попаду в обсерватор на две недели. А мне завтра обязательно надо на работу.

Со слов нижегородки, она все доходчиво объяснила заведующей, однако та продолжала настаивать на своем: «Приходи, и все тут!» При этом начальница добавила, что не выйти на работу воспитатель не может.

- Скажите, пожалуйста, как быть? Что делать? - взмолилась Ирина.

Губернатор заметил длинный комментарий и поспешил на него ответить. Первым делом Глеб Никитин напомнил, что город Павлово закрыт на карантин по коронавирусу - там возник очаг заболеваемости.

- Вам не стоит выезжать. Руководство в этом случае не право и должно найти замену. Покажите мой ответ вашему руководителю, - посоветовал чиновник.

А спустя день воспитатель вернулась в переписку, сообщив, что сделала так, как сказал ей глава региона.

- Видимо, заведующая обиделась… - написала нижегородка. - Сказала, до открытия Павлова сидеть в Павлове. Надеюсь, выживать никто не будет, так как у меня это вынужденная мера.

Напомним, по данным на 18 мая, общее число пациентов с коронавирусом перевалило за 6,6 тысячи человек. Только за минувшие сутки выявлено еще 279 новых случаев заболевания. Причем, как уточнил глава региона Глеб Никитин, из общего количества пациентов 3910 - на амбулаторном лечении, так как заболевание у них протекает либо без симптомов, либо в легкой форме. Кстати, выздороветь удалось 1415 нижегородцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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