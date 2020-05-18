Дополнительные меры поддержки транспортных предприятий разработаны в правительстве Нижегородской области

18 Май 2020 2020-05-18T16:10:16+03:00

Предприятия общественного транспорта включены в перечень наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции

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Глава региона Глеб Никитин одобрил предложения минтранса о дополнительных мерах поддержки транспортных предприятий Нижегородской области, работающих на регулярных муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

- Мы обязаны сохранить транспортное обслуживание населения, поэтому разработали перечень мер по поддержке пассажирских предприятий, - пояснил губернатор Нижегородской области.

Как сообщили в региональном правительстве, главной мерой поддержки этой отрасли на местном уровне является компенсация части затрат на постоянных расходы: выплату зарплаты и закупку горюче-смазочных материалов.

При этом часть средств также планируется направить предприятиям на организацию бесплатного проезда медиков, полицейских, сотрудников Роспотребнадзора и добровольцев, помогающим пенсионерам во время пандемии коронавируса. Вдобавок ко всему дополнительные средства требуются на компенсацию расходов на покупку профилактического оборудования и дезинфицирующих средств. На эти цели будет выделено 507,6 млн рублей.

Кстати, на поддержку со стороны области могут претендовать и тех перевозчики, которые не допустили серьезных нарушений во время пандемии. Их готовы освободить от транспортного налога в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU