Дополнительные меры поддержки транспортных предприятий разработаны в правительстве Нижегородской области
Глава региона Глеб Никитин одобрил предложения минтранса о дополнительных мерах поддержки транспортных предприятий Нижегородской области, работающих на регулярных муниципальных и межмуниципальных маршрутах.
- Мы обязаны сохранить транспортное обслуживание населения, поэтому разработали перечень мер по поддержке пассажирских предприятий, - пояснил губернатор Нижегородской области.
Как сообщили в региональном правительстве, главной мерой поддержки этой отрасли на местном уровне является компенсация части затрат на постоянных расходы: выплату зарплаты и закупку горюче-смазочных материалов.
При этом часть средств также планируется направить предприятиям на организацию бесплатного проезда медиков, полицейских, сотрудников Роспотребнадзора и добровольцев, помогающим пенсионерам во время пандемии коронавируса. Вдобавок ко всему дополнительные средства требуются на компенсацию расходов на покупку профилактического оборудования и дезинфицирующих средств. На эти цели будет выделено 507,6 млн рублей.
Кстати, на поддержку со стороны области могут претендовать и тех перевозчики, которые не допустили серьезных нарушений во время пандемии. Их готовы освободить от транспортного налога в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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