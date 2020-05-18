Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 18 мая 2020 года: лидируют Павловский и Дивеевский районы

18 Май 2020 2020-05-18T13:33:22+03:00

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Подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области, по данным на понедельник, 18 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, 51,1% случаев приходится на районы и городские округа, не считая областного центра, а 48,9% - на Нижний Новгород.

Так, в Нижнем Новгороде проживают 3270 заболевших, в Павловском районе – 579, в Дивеевском – 288, в Кулебакском – 288, в Богородском – 215, в Починсковском – 166, в Дзержинске – 163, в Борском районе – 157 и в Кстовском – 149 заболевших.

Напомним, общее количество заболевших по данным на 18 мая 2020 года в Нижегородской области составляет 6692 человека. 1415 из них уже выздоровели и были выписаны. Из общего числа заболевших 3910 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает либо в легкой форме, либо вообще бессимптомно.

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ИСТОЧНИК KP.RU