2020-05-18T09:52:14+03:00
Общество

Почти 148 тысяч жителей Нижегородской области сделали тесты на коронавирус

По количеству исследований в сутки регион входит в число лидеров в России
Юлия ИСАЕВА
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По данным на утро 18 мая 2020 года, в Нижегородской области анализы на коронавирусную инфекцию сдали 147 940 человек. За неделю охват населения тестированием составил 156 тысяч тестов на 100 тысяч населения.

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, наш регион остается в числе лидеров по России по абсолютному количеству исследований на COVID-19 в сутки.

В настоящий момент тестирование на коронавирус могут проводить нижегородских 11 лабораторий.

Напомним, в минувшие выходные стало известно, что опасное заболевание проникло во все 52 района Нижегородской области. Первый случай был зафиксирован в Княгинине. Но большинство зараженных по-прежнему находятся в приволжской столице.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области упал до 0,87. Такие данные на 16 мая привел заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, при снижении показателя до 1 или ниже, а также выполнении ряда условий, можно переходить к смягчению ограничительных мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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