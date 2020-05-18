Автобусы и трамваи начинают ходить по обычному расписанию в Нижнем Новгороде
Автобусы и трамваи перестают курсировать по воскресному расписанию в Нижнем Новгороде. Как сообщили в городском дептрансе, количество подвижного состава на наиболее популярных маршрутах постепенно увеличивается.
Отмечается также, что восстанавливается работа ранее отмененных маршрутов. Так, с 18 мая вновь возобновлены троллейбусные маршруты № 3 (в направлении Платформа «Чаадаево» - Микрорайон Мещерское озеро) и № 11 (Станция метро «Пролетарская» - улица Плотникова).
Напомним, по расписанию выходного дня общественный транспорт в Нижнем Новгороде ходил с 20-х чисел марта. Причем изначально планировалось, что трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут ходить по «воскресному расписанию», но такой режим работы был продлен в связи с пандемией коронавируса.
А МЕЖДУ ТЕМ
На дороги областного центра возвращается маршрутка Т-92, связывающая микрорайон «Бурнаковский» с микрорайоном «Цветы». Минтранс Нижегородской области выдал временное разрешение на обслуживание маршрута МП «Нижегородпассажиравтотранс», поскольку заявка от него была единственной.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU