2020-05-18T15:18:50+03:00
Общество

Автобусы и трамваи начинают ходить по обычному расписанию в Нижнем Новгороде

С 20-х чисел общественный транспорт курсировал по воскресному расписанию из-за ситуации с коронавирусом
Анастасия НАЗАРОВА
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Автобусы и трамваи перестают курсировать по воскресному расписанию в Нижнем Новгороде. Как сообщили в городском дептрансе, количество подвижного состава на наиболее популярных маршрутах постепенно увеличивается.

Отмечается также, что восстанавливается работа ранее отмененных маршрутов. Так, с 18 мая вновь возобновлены троллейбусные маршруты № 3 (в направлении Платформа «Чаадаево» - Микрорайон Мещерское озеро) и № 11 (Станция метро «Пролетарская» - улица Плотникова).

Напомним, по расписанию выходного дня общественный транспорт в Нижнем Новгороде ходил с 20-х чисел марта. Причем изначально планировалось, что трамваи, троллейбусы, автобусы и метро будут ходить по «воскресному расписанию», но такой режим работы был продлен в связи с пандемией коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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