Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 мая 2020 года: Выявлено 260 новых случаев заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 19 мая 2020 года выросло до 6952 человек. На сайте стопкоронавирус.рф опубликованы данные о 260 новых случаях заражения.

Таким образом регион оказался на четвертом месте по числу новых зараженных. На первом месте по-прежнему находится Москва - там 3545 новых случаев, на втором месте - Московская область (898), а на третьем - Санкт-Петербург (453).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, властям удалось купировать очаги заболеваемости, а вместе с тем нарастить объемы проводимых исследований.

- Дополнительные ограничения, которые были введены перед майскими праздниками, дали свой эффект. Главное теперь - добиться устойчивой положительной динамики, - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что власти анонсировали начало работы по постепенному выходу из режима самоизоляции - регион перешел к первому этапу.

- 18 мая коэффициент распространения инфекции впервые стал ниже единицы в среднем за последние семь дней. В итоге сегодня я подписал указ о порядке перехода к этапу снятия ограничений, - написал глава региона в своем Инстаграме.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 4,2 тысячи человек из общего числа заболевших находятся на амбулаторном лечении. У них болезнь протекает либо без симптомов, либо в легкой форме. Более 1,2 тысячи пациентов - в больницах, примерно 4 тысячи человек - под наблюдением врачей, из них 37 - в обсерваторах.

КСТАТИ

С 19 мая 2020 года нижегородцы могут выходить на прогулки в радиусе до километра от места проживания и бывать на свежем воздухе до двух часов в сутки. Также разрешается заниматься физкультурой на улице, но при этом необходимо надевать спортивную экипировку и соблюдать дистанцию в пять метров.

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