2020-05-18T17:03:15+03:00
Общество

За месяц нижегородцы заработали более 44 миллионов «доброрублей»

Бонусные баллы получили свыше 990 тысяч жителей Нижегородской области
Анастасия НАЗАРОВА
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За первый месяц существования проекта «Доброрубль» нижегородцы смогли заработать более 44 млн виртуальных рублей. Как уточнили в пресс-службе облправительства, бонусные баллы получили свыше 990 тысяч жителей региона.

По словам руководителя проекта Кирилла Багаева, за последнюю неделю появилось немало интересных проектов, в которых нижегородцы могут поучаствовать, не нарушая при этом самоизоляцию. Подробнее о них рассказывается на сайте «Карта жителя Нижегородской области» в разделе «Доброрубль».

В частности, с недавних пор бонусы можно получать за участие в проекте «Действуй из дома», направленный на создание контента о самоизоляции (видео, фото, комиксы). Свои работы следует размещать в «Инстаграме» либо «ВКонтакте» с хештегом #действуйиздома. За каждую работу пользователи получают десять доброрублей.

Также к акции подключился благотворительный проект «Подари добро». Это когда любой желающий может передать ненужные обувь и одежду, а также предметы быта нуждающимся. Для этого надо оставить заявку в событии «Подари добро» в приложении «МЫ». Волонтеры сами выйдут на связь и заберут вещи. За это дают 100 доброрублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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