Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года составило 1415 человек

18 Май 2020 2020-05-18T11:15:29+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года

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Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Нижегородской области продолжает активно расти – по данным на понедельник, 18 мая, уже 1415 человек с подтвержденным коронавирусом полностью выздоровели и были выписаны. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, за прошедшие сутки были подтверждены еще 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, общее количество заболевших достигло 6692 человек. При этом у 3910 человек болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, поэтому они находятся на амбулаторном лечении.

- Около 4000 человек находятся под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним также, накануне стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области снизился до 0,87.

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ИСТОЧНИК KP.RU