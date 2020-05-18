Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года составило 1415 человек
Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Нижегородской области продолжает активно расти – по данным на понедельник, 18 мая, уже 1415 человек с подтвержденным коронавирусом полностью выздоровели и были выписаны. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, за прошедшие сутки были подтверждены еще 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом, общее количество заболевших достигло 6692 человек. При этом у 3910 человек болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, поэтому они находятся на амбулаторном лечении.
- Около 4000 человек находятся под наблюдением врачей, из них 37 человек – в обсерваторах, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним также, накануне стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в Нижегородской области снизился до 0,87.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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