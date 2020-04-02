Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 апреля 2020 года: Транспорт, который станет ходить реже, и застрявшие на Занзибаре туристы

Более шести тысяч человек протестированы на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. У двенадцати пациентов диагноз подтвердился, четверых уже выписали. Рассказываем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на утро 2 апреля 2020 года.

Нижегородцы проявили сознательность и остались дома на время режима всеобщей самоизоляции, введенного в регионе с 30 марта. По индексу самоизоляции, который считает Яндекс, столица Приволжья оказалась на первом месте. Однако радоваться рано. Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ситуация с распространением коронавирусной инфекции на нижегородской земле по-прежнему напряженная.

В период самоизоляции огромную ношу на себя взвалили волонтеры. Власти это оценили и выдали волонтерскому штабу ОНФ автомобили. Теперь неравнодушные нижегородцы смогут доставлять продукты и медикаменты пожилым людям, относящимся к группе повышенного риска заражения коронавирусом.

Также стало известно о том, что с 1 апреля весь общественный транспорт Нижнего Новгорода - автобусы, трамваи, троллейбусы и метро - начнет работать реже из-за режима всеобщей самоизоляции. Такое решение было принято минтрансом в связи со снижением пассажиропотока. К примеру, если 23 марта общественным транспортом воспользовались порядка 780 тысяч жителей, то спустя неделю - только 260 тысяч.

Тревожные новости пришли из-за рубежа. Пятеро нижегородцев застряли на острове Занзибар в Танзании. С 25 марта они не могут вылететь в Россию, потому что авиасообщение между странами приостановлено. Как рассказала жительница Выксы Ольга Хохулина, она вместе с остальными нижегородцами на острове поддерживает связь с сотрудником консульства, но тот не может назвать точную дату их возвращения на родину. Тем временем туристические путевки у россиян закончились, а денег для пребывания за рубежом становится почти не осталось. Многие переживают, что за эвакуацию им придется платить из своего кармана.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всеобщий режим самоизоляции, введенный в Нижнем Новгороде с 30 марта, вызвал у жителей массу вопросов. Задать их нижегородцы решились на страничке главы региона Глеба Никитина в Инстаграме. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы, адресованные губернатору.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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