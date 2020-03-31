В Нижегородской области временно запретили плановое посещение поликлиник

Плановое посещение поликлиник запрещается в Нижегородской области с 30 марта 2020 года до особого распоряжения. В своем Инстаграме глава регионального минздрава Александр Смирнов пояснил, что сейчас в регионе оказывается только экстренная медицинская помощь. Профосмотры, вакцинация и диспансеризация как детей, так и взрослых отменяются.

Но есть исключения. Например, по-прежнему проводится вакцинация новорожденных в роддомах. А также не запрещены медосмотры для устройства на работу и призыва в армию. Возможны медосмотры для прохождения медико-социальной экспертизы.

А вот визиты к стоматологу в поликлиниках придется отложить. Правда, экстренных пациентов все же примут.

- Прекращены медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Поликлиники сосредоточатся на оказании медпомощи на дому, уделив особое внимание больным с ОРВИ старше 65 лет, детям и беременным, - добавил министр. - Кроме этого, в больницах прекращена плановая госпитализация пациентов за исключением экстренных случаев.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в поликлинике нижегородского онкологического диспансера меняется формат работы. Так, консультирование пациентов с ранее установленным диагнозом осуществляется с помощью телемедицины. При этом на очный прием могут рассчитывать пациенты, у которых только что установили онкозаболевание.

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