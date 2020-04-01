2020-04-01T12:32:03+03:00
Коронавирус Covid-19

«Многие остались дома!»: Нижний Новгород оказался на первом месте по индексу самоизоляции

При этом ситуация с распространением коронавируса в регионе все еще напряженная
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Нижний Новгород оказался на первом месте по индексу самоизоляции.Нижний Новгород оказался на первом месте по индексу самоизоляции.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

Нижегородцы проявили сознательность и остались дома на время режима всеобщей самоизоляции, введенного в регионе с 30 марта. В своем Инстаграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех, кто прислушался к призыву властей.

gsnikitingsnikitin
По индексу самоизоляции Нижний Новгород на первом месте!
2686 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Спасибо! По индексу самоизоляции, который считает Яндекс, Нижний Новгород на первом месте! Это значит, что многие сегодня остались дома. И это правильно, - написал глава региона.

Вместе с тем чиновник признался, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на нижегородской земле по-прежнему напряженная. По данным на 1 апреля 2020 года, в регионе 12 подтвержденных случаев заражения.

- Но у нас много проб на проверке. Некоторые - с 25 марта. Накопленным итогом - 30, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, с 30 марта Нижний Новгород живет в режиме самоизоляции. Главное правило: выходить из дома можно только в исключительных случаях. Например, чтобы выгулять домашних животных (в радиусе 100 метров от дома), сходить в ближайший магазин за продуктами или товарами первой необходимости, а также в случае реальной угрозы жизни и здоровью.

Однако позже глава региона внес изменения в указ, уточнив организации и случаи, на которых не распространяются ограничения в период режима самоизоляции. Там же подробно рассказывается, что некоторым нижегородцам понадобятся спецпропуска, чтобы добраться до места работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижегородской области временно запретили плановое посещение поликлиник

С 30 марта в регионе оказывается только экстренная медицинская помощь (подробности)

Выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде

Количество зараженных увеличилось до двенадцати (подробности)

Глеб Никитин ответил на вопросы, связанные с режимом всеобщей самоизоляции

Губернатор Нижегородской области рассказал, можно ли передвигаться на автомобиле, покидать город и бегать по утрам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 730 тысяч человек проголосовали за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»
Интернет-проект «Спорт Порт Онлайн» стартовал 1 апреля
Бесхозную дорогу на подъезде к Дзержинску передадут в областную собственность по поручению Глеба Никитина
Денис Мантуров о назначении Егора Полякова: «Правительство Нижегородской области получило достойное усиление»
Андрей Петров: «Голосование - это гражданский долг каждого, кто считает себя настоящим россиянином»
Мастерят запруды и готовятся к потомству: В Навашинском заказнике активизировались бобры
Восемь застройщиков получили право привлекать средства нижегородских дольщиков при помощи эскроу-счетов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом
Стало известно, как в России будут собирать налоги на вклады
300 сотрудников уполномоченных органов будут охранять рыбу в нижегородских водоемах во время нереста
Егор Поляков назначен заместителем губернатора по финансово-экономическому блоку
ННГАСУ разработал технологию по устранению оползня на Похвалинском съезде
В поликлинике №1 Приокского района завершился капремонт