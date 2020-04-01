«Многие остались дома!»: Нижний Новгород оказался на первом месте по индексу самоизоляции

Нижегородцы проявили сознательность и остались дома на время режима всеобщей самоизоляции, введенного в регионе с 30 марта. В своем Инстаграме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех, кто прислушался к призыву властей.

gsnikitin По индексу самоизоляции Нижний Новгород на первом месте!

- Спасибо! По индексу самоизоляции, который считает Яндекс, Нижний Новгород на первом месте! Это значит, что многие сегодня остались дома. И это правильно, - написал глава региона.

Вместе с тем чиновник признался, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на нижегородской земле по-прежнему напряженная. По данным на 1 апреля 2020 года, в регионе 12 подтвержденных случаев заражения.

- Но у нас много проб на проверке. Некоторые - с 25 марта. Накопленным итогом - 30, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, с 30 марта Нижний Новгород живет в режиме самоизоляции. Главное правило: выходить из дома можно только в исключительных случаях. Например, чтобы выгулять домашних животных (в радиусе 100 метров от дома), сходить в ближайший магазин за продуктами или товарами первой необходимости, а также в случае реальной угрозы жизни и здоровью.

Однако позже глава региона внес изменения в указ, уточнив организации и случаи, на которых не распространяются ограничения в период режима самоизоляции. Там же подробно рассказывается, что некоторым нижегородцам понадобятся спецпропуска, чтобы добраться до места работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижегородской области временно запретили плановое посещение поликлиник

С 30 марта в регионе оказывается только экстренная медицинская помощь (подробности)

Выявлен новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде

Количество зараженных увеличилось до двенадцати (подробности)

Глеб Никитин ответил на вопросы, связанные с режимом всеобщей самоизоляции

Губернатор Нижегородской области рассказал, можно ли передвигаться на автомобиле, покидать город и бегать по утрам (подробности)