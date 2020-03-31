2020-03-31T12:52:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 31 марта 2020 года: Выявлен новый случай заболевания

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до двенадцати
Анастасия НАЗАРОВА
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Выявлен новый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области.Выявлен новый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Нижегородской области. Информация об этом появилась на портале стопкоронавирус.рф 31 марта.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, новый случай заражения коронавирусной инфекцией завезенный. Пациент приехал из эпидемиологически неблагополучного региона.

- Сейчас состояние всех пациентов, заболевших коронавирусом, оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, - отметили в облправительстве.

Добавим, что в общей сложности в Нижегородской области зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусом. Причем одного пациента выписали две недели назад, а еще двух - буквально на днях.

Кстати, тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 6218 человек.

Ранее сообщалось, что с 30 марта в Нижнем Новгороде введен режим полной самоизоляции. Покидать свое жилище можно лишь в некоторых случаях: если требуется неотложная медицинская помощь, нужно съездить на работу, сходить в ближайший магазин за продуктами и вещами первой необходимости, надо вынести мусор или погулять с собакой (в радиусе 100 метров от дома).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

500 случаев коронавирусной инфекции подтверждено в 24 регионах России за последние сутки.

Всего в стране на 31 марта 2020 года зарегистрировано 2337 случаев коронавируса в 73 регионах, число выписанных пациентов выросло до 121.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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