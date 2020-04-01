Общественный транспорт будет реже работать в Нижнем Новгороде из-за режима самоизоляции

С 1 апреля 2020 года весь общественный транспорт Нижнего Новгорода – автобусы, трамваи, троллейбусы и метро – начнет работать реже из-за режима всеобщей самоизоляции. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующее решение было принято минтрансом в связи со снижением пассажиропотока.

Если в прошлый понедельник, 23 марта, общественным транспортом воспользовались порядка 780 тысяч жителей, то 30 марта - только 260 тысяч.

В министерстве транспорта уточнили, что количество рейсов с 1 апреля снизится на 15-20%.

Напомним, 30 марта губернатор Нижегородской области подписал указ о введении режима полной самоизоляции на территории региона для предотвращения распространения коронавируса. Отныне перемещения возможны только до ближайших магазина или аптеки, а также для выгула домашних животных на расстоянии 100 метров и в случае необходимости получения экстренной медицинской помощи.

Если человек продолжает работать, то выходить на улицу можно только для того, чтобы добраться от дома до работы.

- Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам, - отметил губернатор. - В общественных местах требуется соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека.

Сколько продлится режим всеобщей самоизоляции 2020 в Нижнем Новгороде, пока неизвестно.

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