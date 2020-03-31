Глеб Никитин ответил на вопросы, связанные с режимом всеобщей самоизоляции

Всеобщий режим самоизоляции, введенный в Нижнем Новгороде с 30 марта, вызвал у жителей массу вопросов. Задать их нижегородцы решились на страничке главы региона Глеба Никитина в Инстаграме. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы, адресованные губернатору.

Можно ли совершать пробежку в одиночку рано утром или поздно вечером?

- Воздержитесь. Займитесь физкультурой дома. Ситуация очень серьезная. Всем надо оставаться дома. Только так мы остановим эпидемию.

В Москве можно узнать адреса проживания заболевших коронавирусом. Почему у нас нет такой возможности?

- Я считаю, что это страшно и недопустимо. Вы что, хотите эти квартиры крестом пометить? Не знаю, кто и о чем знает в Москве. Я не знаю. И считаю, что не должно быть такой информации. Соблюдение правил позволит вам уберечься, вне зависимости от того, близко или далеко от вас живет зараженный.

На какой срок вводится всеобщий режим самоизоляции?

- Пока неизвестно. Давайте посмотрим на результаты этой недели. Все зависит от нас!

Жителей выпустят из города в область?

- Область не закрыта. Но давайте без острой необходимости лишний раз не покидать свои дома.

Можно ли уехать пока уехать в деревню?

- Можно, если вы не пользуетесь общественным транспортом и перемещаетесь строго из точки А в точку Б. Но без веской причины лучше не передвигаться.

Почему в режиме самоизоляции так топят в квартирах?

- Нас ждет резкое похолодание - до -4 градусов. Уменьшать температуру отопления еще рано. Рекомендую установить регуляторы температуры на радиаторах отопления в квартире. Это поможет устанавливать в квартире более комфортные условия. Кроме того, рекомендую установить общедомовой прибор учета тепловой энергии, чтобы иметь возможность контролировать количество потребляемой тепловой энергии вашим домом.

Какое наказание грозит тем, кто будет находится на улице без надобности?

- Мы надеемся на сознательность горожан. Но технологии слежения за передвижениями граждан у нас уже есть, в том числе на базе смартфонов и платформы экстренных служб 112.

Можно ли отвозить жену/ мужа на работу на личном автомобиле?

- Можно. На машине вас вообще никто ни задерживать, ни проверять не будет. Если правила дорожного движения не нарушите, конечно.

Видеообращение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с режимом самоизоляции.

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