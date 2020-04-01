Пятеро нижегородцев застряли на острове Занзибар из-за коронавируса

Две жительницы Выксы, супружеская пара из Дзержинска и одна нижегородка не могут покинуть Занзибар из-за пандемии коронавируса. На острове туристы застряли с 25 марта, а с ними - еще более 100 россиян, среди которых как взрослые, так и дети.

По словам Ольги Хохулиной из Выксы, она вместе с остальными нижегородцами на острове поддерживает связь с сотрудником консульства, однако тот не может назвать точную дату их возвращения на родину. Тем временем туристические путевки у россиян закончились, а денег для пребывания за рубежом становится почти не осталось. Многие переживают, что за эвакуацию им придется платить из своего кармана.

- Просим принять во внимание, что Занзибар в нынешнем сезоне предложил сравнительно недорогие цены на отдых. Поэтому прилетели сюда вовсе не богачи, а совершенно обычные российские люди, копившие на отдых у моря весь год. Особенно горько нам видеть, что все остальные страны уже организовали специальные рейсы, - цитирует нижегородцев издание KozaPress.

«Комсомольская правда» обратилась за разъяснениями в представительство МИД России в Нижнем Новгороде. Там рассказали, что ситуация с россиянами, оказавшимися в сложной ситуации на Занзибаре, находится на контроле у консульского отдела посольства России в Танзании.

- Российские дипломаты делают все возможное для возвращения наших граждан на родину, - добавили в представительстве МИД.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В аналогичную ситуацию попали семеро нижегородцев, которые отправились отдыхать в Грузию в разгар пандемии коронавируса. Во время их пребывания заграницей закрылись границы Грузии и Беларуси (у туристов были куплены обратные билеты с пересадкой в Минске). Тогда они обратились к губернатору Нижегородской области с просьбой о помощи. Возвращением группы нижегородских туристов занимаются российские дипломаты. Ситуация находится на контроле регионального правительства.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Гражданам РФ, находящимся за рубежом и столкнувшимися с ситуацией, связанной с отменой рейсов из страны или в пунктах пересадки, рекомендуется обращаться в посольство России в этой стране по экстренному телефону указанному на официальном сайте посольства, на круглосуточную горячую линию Ростуризма по телефону +7-499-678-12-03 и в ситуационно-кризисный центр МИД России по телефонам: +7-495-587-88-60, +7-499-244-19-77, +7- 499-244-19-88, +7-499-244-28-47, а также через мессенджер WhatsApp +7-985-046-52-97.

Нижегородцы застряли на острове Занзибар во время пандемии коронавируса.Видео: https://koza.press/

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