2020-04-02T11:16:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 2 апреля 2020 года: Выявлено 13 новых случаев заболевания

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 25
Анастасия НАЗАРОВА
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С 30 марта в Нижнем Новгороде введен режим полной самоизоляции.С 30 марта в Нижнем Новгороде введен режим полной самоизоляции.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Еще 13 случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Нижнем Новгороде. Эти данные появились на сайте стопкоронавирус.рф утром 2 апреля.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, новые подтвержденные случаи - это не результат одного дня. Процесс верификации продолжительный.

- Мы получили подтвержденный диагноз людей, которые уже проходят лечение. После полученных предварительных положительных результатов на лабораторных базах региона пациентов сразу госпитализируют в специализированные стационары для лечения от COVID-19, - пояснил чиновник.

Состояние всех пациентов с коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде удовлетворительное, средней тяжести.

Добавим, что в общей сложности в Нижегородской области зафиксировано 25 случаев заболевания коронавирусом. Причем четыре пациента уже выздоровели и покинули инфекционную больницу.

Ранее сообщалось, что с 30 марта в Нижнем Новгороде введен режим полной самоизоляции. Покидать свое жилище можно лишь в некоторых случаях: если требуется неотложная медицинская помощь, нужно съездить на работу, сходить в ближайший магазин за продуктами и вещами первой необходимости, надо вынести мусор или погулять с собакой (в радиусе 100 метров от дома).

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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