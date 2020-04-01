2020-04-01T19:31:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Льготы для волонтеров во время самоизоляции в Нижнем Новгороде: добровольцам предоставили автомобили и бесплатный проезд

Дополнительный транспорт понадобится для работы по противодействию распространению коронавируса
Елена КАРАЛ
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Льготы для волонтеров во время самоизоляции в Нижнем Новгороде: добровольцам предоставили автомобили и бесплатный проездЛьготы для волонтеров во время самоизоляции в Нижнем Новгороде: добровольцам предоставили автомобили и бесплатный проездФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Волонтерский штаб ОНФ получил автомобили от правительства Нижегородской области. Они помогут доставлять продукты и медикаменты пожилым людям, относящимся к группе повышенного риска заражения коронавирусом.

Волонтеры занимаются покупкой и доставкой продуктов, товаров первой необходимости и лекарств пожилым и маломобильным гражданам. Кроме того, они помогают с выгулом домашних животных.

Количество заявок о помощи с каждым днем увеличивается, поэтому автомобили помогут добровольцам быстро и безопасно перемещаться по городу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас добровольцами уже вызвались работать более 250 нижегородцев.

- Врачи и волонтеры находятся на переднем крае борьбы с распространением заболевания. От их оперативности сейчас зависит очень и очень многое. Важна каждая минута их времени, - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее глава региона распорядился передать 15 автомобилей из автопарка областного правительства в распоряжение медработников. Ими пользуются медики и волонтеры, доставляющие в лаборатории анализы из поликлиник.

Волонтеры получили карты бесплатного проезда в общественном транспорте. ФОТО: ОНФ в Нижегородской области

Волонтеры получили карты бесплатного проезда в общественном транспорте. ФОТО: ОНФ в Нижегородской области

Для медработников и волонтеров в Нижнем Новгороде также организован бесплатный проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписал губернатор, предоставив более чем двум сотням добровольцев специальные карты. С их помощью волонтеры могут пользоваться общественным транспортом в течение 30 дней.

Карты действуют не только в муниципальном общественном транспорте, но и на всей территории Нижегородской области, включая канатную дорогу, метро и пригородные электрички.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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