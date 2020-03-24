Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 24 марта: Волонтеры покупают пенсионерам продукты, а театры с музеями осваивают онлайн

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. На сегодня уже 381 499 человек заражены в мире. 16 557 скончались от заболевания, 101 794 удалось вылечиться. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 марта 2020 года.

Так, региональное отделение ОНФ создало волонтерский штаб для помощи людям старше 60 лет, призванный оказывать любую поддержку пожилым нижегородцам (прогулка с питомцем, покупка лекарств или продуктов). В число добровольцев уже вошли студенты Приволжского исследовательского медуниверситета и РАНХиГС.

Региональный минздрав сформировал перечень резервных медицинских учреждений, готовые в случае необходимости принять пациентов с коронавирусом. Однако, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пока потребность в этом отсутствует. Основными базами размещения больных являются вторая инфекционная больница (для взрослых) и больница № 23 (для детей).

Кстати, на 23 марта в Нижегородской области уже протестированы 3382 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Правда, диагноз подтвердился только у семерых.

Учреждения культуры потихоньку приходят в себя и адаптируются к новым условиям существования. Некоторые нижегородские театры и музеи попросту ушли в онлайн. Так что теперь можно «прогуляться» по Нижегородскому музею-заповеднику или посмотреть постановки театра драмы им. Горького, не выходя из дома.

Не обошлось 23 марта и без грустных новостей. В фонде «НОНЦ» рассказали, что из-за ситуации с коронавирусом маленькие нижегородцы с онкологией могут остаться без необходимых лекарств.

- Многие лекарства задержаны из-за закрытия границ, и срок их поставки неизвестен. Поэтому если мы не заберем заказанное сейчас, то детей просто нечем будет лечить. В конечном итоге, когда все закончится, мы будем вынуждены отказывать следующим детям, - рассказала координатор проектов фонда «НОНЦ» Ирина Жирнова.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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